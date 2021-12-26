Ректор в законе: что известно об арестованном по делу об убийстве Ильшате Гафурове

Жители Казани да и всей России были на этой неделе шокированы новостью об аресте ректора местного федерального университета Ильшата Гафурова. Его подозревают в причастности к убийству. Физик по образованию, предприниматель, депутат, общественник, ученый — это официальная и светлая сторона его жизни. Но, судя по всему, была и другая…

Банда под названием «29-й комплекс», сотни боевых единиц с четкой иерархией и жестким порядком, заказные убийства, грабежи, рэкет и ужас, который ОПГ наводила на весь Татарстан. Следователям удалось доказать, что члены «29-го комплекса» совершили не менее двадцати убийств. 15 лет назад десятки преступников оказались за решеткой. Но видимо не все. Андрей Захаров отправился в Казань, чтобы понять, как человек с очень темным прошлым пришел к успеху и что его теперь ждет?

В крупнейшем и одном из старейших федеральных вузов страны — Казанском федеральном журналистам теперь точно не рады. Впрочем, от кого именно должны охранять усиленные наряды секьюрити, на которые из бюджета по данным СМИ тратят по 80 миллионов рублей в год еще нужно разобраться — не то ректора, не то от него. По коридору Басманного суда Москвы ведут Ильшата Гафурова. Взгляд в камеру. Кажется, его это не удивляет. Хотя своими же руками — теперь правда закованными в наручники — еще вчера он награждал лучших студентов грамотами и пламенными напутствиями.

В окружении бессменных охранников в университете, который и сам когда-то окончил, Гафуров тоже выкладывался по полной — аплодировал и даже пытался танцевать. Но веселье быстро закончилось. По окончании торжества его ждали силовики и внеплановый рейс в Москву.

«Неприятно, удивительная новость!» — говорит сотрудник КФУ Айдар.

«За час до задержания сфоткались — не по себе если честно», — говорит студент КФУ Антон.

Студенты и сотрудники в шоке. Депутат госсовета Татарстана, профессор, академик, доктор наук возглавлявший университет 11 лет, теперь, как выяснилось, возможно, в свое время был в ОПГ и не исключено причастен как минимум к одному заказному убийству.

Крупская, Макаренко, Ушинский, Монтессори, а рядом с ними портрет пока еще действующего ректора казанского федерального университета, который по-прежнему украшает коридоры вуза, несмотря на арест и предъявленные обвинения. Впрочем, согласно обвинению, поставленному в один ряд с величайшими педагогами Гафурову, припоминают время, когда он мало имел общего с наукой и образованием, а куда больше с бизнесом и властью в городе Елабуга, который возглавил весной 1998-го.

«Я с ним работал, я тоже не дурак, нормальный он был», — вспоминает Сергей Ларионов.

Во время небольшой экскурсии по родине Шишкина Сергей Ларионов, работавший с Гафуровым на строительстве инфраструктурных объектов, очень наглядно обрисовывает какие деньги крутились в Елабуге при его власти.

«У них был арбуз или полтора ли, наверное, прилипает ты б не воровал», — говорит Сергей.

То, что партнер главы города, а затем всего Елабужского района в значении «миллиард» использует воровской термин — «арбуз», по мнению Сергея, не должно удивлять — эхо 1990-х.

«Любого удачливого коммерсанта кто-то должен был подмять», — говорит прораб строительной фирмы Сергей Ларионов.

Поэтому, когда в 1999 году удачливый елабужский депутат и бизнесмен Айдар Исрафилов был расстрелян киллером в Москве, а убийцей оказался один из боевиков ОПГ «29-й комплекс», на их малой родине все сразу все поняли.

«Гафуров связан, факт известный, он вопрос решил о передаче мясокомбината в собственность „29-му комплексу“. „29-ники“ лезли делить асфальт, рынки», — вспоминает журналист Сергей Еретнов.

Бывший депутат госсовета Набережных Челнов связывает Гафурова с одним из самых жестоких и многочисленных преступных сообществ, созданном в его родном городе. «29-й комплекс» по всему Татарстану промышлял рэкетом и грабежами, наркоторговлей и похищениями людей, разбоями и изощренными убийствами — закапывали заживо, расстреливали, пытали. Тут и через 20 лет любой таксист помнит, как лидеры банды развлекались — добивая собственных жертв

СМИ тогда писали, что у Исрафилова вышел серьезный конфликт с елабужской администрацией во главе, которой и стоял Гафуров. Депутат был одним из совладельцев рынка в Елабуге, но договориться о суммах отчисления в горбюджет с местными властями никак не получалось. Бизнесмен в эфире городского телевидения во всеуслышание даже заявлял о покушении на него.

«Исполнители — „29-й комплекс“, а заказчик местная власть», — признался бизнесмен Айдар Исрафилов.

Возглавлявший тогда город всего чуть больше года Ильшат Гафуров парировал, что не в курсе ни о каких заказах и пенял на Исрафилова, который тоже не был белым и пушистым. Против него тогда действительно возбуждали уголовное дело за вымогательство — депутат требовал от одного из коммерсантов переписать на него торговое предприятие. Получив отказ — избил бизнесмена. Даже на похоронах гроб с телом Исрафилова окружали в основном бритоголовые в типичных для бандитов того времени куртках и костюмах.

«Дело в том, что он сам является достаточно таким человеком, вокруг которого непонятные элементы всегда крутятся», — говорил Ильшат Гафуров.

Со смертью Исрафилова это дело так ничем и не закончилось, а вот лидеров «29-ников» приговорили к реальным срокам. Тогда, чтобы уместить 60 потерпевших и 400 свидетелей, и это лишь тех, кто выжил, и три десятка отъявленных головорезов в зал суда переделали районный спортзал. И теперь похоже кому-то из осужденных просто надоело отдуваться за других…

«Это самая длинная скамья подсудимых, а на этой еще достаточно места для должностных лиц», — говорит адвокат Юрий Удовенко.

Подполковник запаса ФСБ Юрий Удовенко плотно занялся «29-никами» еще капитаном в 1985-м, а на пенсии всего за год написал книгу «Зазеркалье: авторитет законов или закон „авторитетов“», которая вышла в 2005-м и выдержала уже несколько переизданий. У него дома нашлось всего пара последних экземпляров. Книга, говорит, пользуется особой популярностью среди преподавателей Татарстана. Ведь в ней есть части, посвященные Гафурову и его связи с бандитами.

Причин, по которым Ильшат Гафуров в 2002 году, если верить этим утверждениям, мог заказать убийство уже самого главаря «29-ников» — Адыгана Саляхова может быть несколько: побоялся лишнего свидетеля или просто понял, что с бандитом по-другому договориться не получится.

«Или я его, или они меня, одно из двух», — говорит адвокат Юрий Удовенко.

А вот убийство елабужского депутата ветеран спецслужб никак не может назвать очередной криминальной разборкой, связанной с его коммерческой деятельностью. Впрочем, незадолго до своей гибели Исрафилов публично заявил, что на планировавшихся в начале 2000-го выборах депутатов Госсовета Татарстана будет баллотироваться в одном округе с Гафуровым.

О том, что такое стать жертвой Гафурова Раушан Валиуллин испытал на своей коже. Лица. За два дня до выборов в республиканский госсовет в 2012 году, куда он баллотировался самовыдвиженцем в одном округе с ректором, его прямо в здании избиркома избили, как утверждает Раушан — близкие друзья его соперника.

«У моих агитаторов по автомобилям стреляли из пневматики, крепкие парни загораживали улицу, чтобы не вошли», — вспоминает бывший кандидат в депутаты Госсовета РТ Раушан Валиуллин.

А потом с заведующим музеем археологии Елабужского филиала КФУ просто не продлили трудовой контракт.

«Мне сказали — вот вам трудовая. До свидания!» — вспоминает бывший кандидат в депутаты Госсовета РТ Раушан Валиуллин.

Не закончив начатые и уже профинансированные научные исследования в институте молодой ученый ушел работать в обычную среднюю школу. В интервью нам директор Елабужского филиала Казанского университета, работавшая замом будущего ректора Гафурова в районной администрации Елена Мерзон представила диаметрально противоположную версию.

«Валиуллин сам не явился по нашему требованию, для продления контракта в срок не было соблюдено. Он не занимался научными исследованиями это бред!» — говорит директор Елабужского филиала КФУ Елена Мерзон.

На вопросы об аресте и возможной причастности своего непосредственного начальника к криминальным делам Елена Ефимовна предпочла промолчать

В головном ВУЗе в Казани приближенные к Гафурову зампредседателя профкома студентов и руководитель культурно-спортивного комплекса, где и задержали Гафурова, тоже отказались общаться по теме. Вместо этого пригрозили службой безопасности и полицией. Причины таких фобий в отношении журналистов знакомые с бюджетами университета объясняют просто.

«Бюджет института 14 миллиардов, у города Набережные Челны меньше, даже если взять 10% уровень откатов, то там миллионы долларов», — уверен общественный деятель, журналист, бывший депутат Госсовета Набережных Челнов Сергей Еретнов.

Но пока Гафурову не предъявили ни одного иска по поводу хотя бы одного экономического преступления судьба заработанного ректором ровно, как и бандитский общак ОПС, в десятки миллиардов так и остается неизвестной.