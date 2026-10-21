Овсянка, яйцо и овощи: каким должен быть завтрак ребенка

Глазированные хлопья вызывают резкие колебания сахара в крови

Сбалансированный завтрак, который содержит нужные питательные вещества, полезен для ребенка. Хорошими вариантами врач-педиатр Дмитрий Казаков назвал овсянку на молоке и яйцо или омлет с овощами.

«Наиболее полезным для ребенка является сбалансированный завтрак, поскольку он обеспечивает организм всеми необходимыми питательными веществами, позволяет поддерживать стабильный уровень энергии и концентрацию внимания в течение учебного дня», — пояснил специалист в интервью РИА Новости.

Составить такой завтрак можно по простому принципу. Тарелку мысленно делят на части: половина — клетчатка, то есть овощи, фрукты или ягоды; четверть — белок в виде яиц, творога или греческого йогурта; еще четверть — сложные углеводы, к которым относятся каши и цельнозерновой хлеб. Особое внимание Казаков советует уделить углеводам: это должны быть цельнозерновые крупы, например овсянка, перловка, киноа или нешлифованный рис.

«Стоит избегать готовых глазированных хлопьев и каш быстрого приготовления, поскольку они провоцируют резкие колебания сахара в крови, что может приводить к быстрой утомляемости», — предупредил врач.

Среди удачных вариантов он перечислил овсяную кашу долгой варки на молоке с ягодами и яйцо вкрутую. Подойдут также омлет с овощами, ломтик цельнозернового хлеба и смузи из ягод, греческого йогурта и орехов либо гречневая каша с молоком и фруктовый салат с натуральным йогуртом без сахара.

При этом заставлять ребенка есть то, что ему категорически не нравится, даже если это полезно, не стоит.

«Рекомендуется экспериментировать с разными блюдами на завтрак, прислушиваясь к его желаниям, но при этом сохраняя принцип сбалансированности. Если возникают сложности с составлением рациона для ребенка, рекомендовано обратиться на консультацию к педиатру или детскому диетологу», — заключил Казаков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что маркировка «без сахара» может создавать впечатление, будто продукт полностью безопасен и подходит для употребления в любых количествах. Однако вместо сахара в составе нередко присутствуют подсластители, способные у некоторых людей спровоцировать диарею, вздутие, газообразование и тяжесть в животе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

