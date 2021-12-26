Властная или мечтательная: какая ты героиня турецких сериалов по знаку зодиака
С кем из проекта «Великолепный век» звезды ассоциируют Хюррем-Султан, а кто из представительниц зодиакального круга схож с Шехразат из «1001 ночи»? — ответ в материале 5-tv.ru.
Фото: Depositphotos / koi88
Турецкие сериалы в СССР стали популярны еще в конце 1980-х годов. Однако и по сей день не сбавляют оборот, привлекая все больше зрителей. И как бы ни казалось, что все герои похожи как две капли, каждый имеет свой определенный характер. И соответственно разный знак зодиака. Как проявляются характеры героев, изучил журнал Elle Girl.
Овен
Овны всегда стараются сделать все возможное для людей, которых любят. Причем в данном желании представители этого знака зодиака полагаются чаще всего лишь на себя. Как и Хазан из сериала «Госпожа Фазилет и ее дочери». Она увлекается боксом, работает фитнес-тренером. Не задумывается о своей внешности. Главное для нее — это много работать, чтобы помочь своей маме и сестре.
Телец
Тельцы, по мнению астрологов, знают, как подать себя с нужной стороны. Чаще всего, они творческие личности, как и Сюрейя из сериала «Стамбульская невеста». Она естественна и женственна, с пронзительным взглядом и завораживающим голосом. Всем, что помогает ей правильно себя преподносить.
Близнецы
Близнецы всю жизнь находятся в движении и поисках чего-то нового. Как и Фериде из сериала «Королек — птичка певчая». Героиня любит дерзить людям, при этом она открыта к окружающему миру. Не боится показать свою истинную сущность.
Рак
Для Раков главное в жизни — любовь. Так и для Чичек из сериала «Вместо нас двоих». Девушка уделяет огромное внимание любви и семье. Влюбившись в учителя, она, несмотря на кажущуюся абсурдность, готова бороться за отношения до конца.
Лев
Только Львица не потерпит быть одно из в гареме и сделает все, чтобы стать первой и главной. Как Хюррем-Султан из сериала «Великолепный век». Она уж точно знает, как грамотно показать свой характер для достижения поставленной цели.
Дева
Астрологи уверены — Девы умеют действовать в экстремальных ситуациях. Потому представительниц этого знака зодиака относят с Шехразат из сериала «1001 ночь». Она, потеряв мужа, не пала духом. Устроилась на работу, скрывала сына от работодателя для того, чтобы заработать ему на лечение. Именно сила духа и собранность помогли ей выжить в сложной и внезапно свалившейся на нее беде.
Весы
Астрологи без сомнения девушек-Весов ассоциируют с Хаят из сериала «Любовь не понимает слов». Героиня может быстро подстраиваться под любую ситуацию, поэтому без труда находит работу и налаживает свою личную жизнь.
Скорпион
Волевой характер девушек-Скорпионов помогает им в построении счастливой жизни. Как и Зелиш из сериала «Милая и опасная». Она, став жертвой похищения, находит в себе силы воссоединиться с семьей и начать жизнь с чистого листа. Все благодаря волевому и сильному характеру.
Стрелец
Стрельцы всегда нацелены на результат. Они рассчитывают только на себя и свой сильный характер. Так же как и Эда из сериала «Постучись в мою дверь». Сирота понимает, что ее жизнь зависит лишь от нее самой.
Козерог
Девушки-Козероги те еще трудоголики. Именно благодаря этой черте характера астрологи относят их к Пырыл из сериала «Постучись в мою дверь». Для нее работа на первом месте. Однако, несмотря на важность карьеры, в душе она остается ранимой, нежной и ценящей семью.
Водолей
Девушки-Водолеи те еще мечтательницы и любительницы приключений. Как и Санем из сериала «Ранняя пташка». Героиню манит все новое и загадочное, она мечтает, что когда-то обязательно переедет на Галапагос, найдет своего любимого и станет писательницей.
Рыбы
Девушки-Рыбы эмоциональны и безумно талантливы. Как и Атией из сериала «Дар». У героини есть экстрасенсорные способности, музыкальность и художественный вкус.
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