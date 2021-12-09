Какая вы елочная игрушка по знаку зодиака

Новогодняя елка объединяет на себе совершенно разных праздничных существ, и даже не совсем существ, но все они удивительны, красивы и не похожи друг на друга, как и наши знаки зодиака. Именно они смогут нам рассказать, какой игрушкой вы бы смогли стать на зеленой красавице.

Овен

Подвесная Снегурочка. Вы всегда выступаете на вторых ролях, тем не менее, вам всегда удается запомниться. Ваши наряды просто безупречны, даже если это обычные брюки или короткие куртки. Порой вам трудно проявлять свои эмоции, а бывает, что они захватывают вас с головой.

Телец

Антикварный стеклянный шар с узором из снежинок. Как бы мир не стремился к постоянным обновкам, всегда найдутся те, кто любит что-то консервативное и проверенное временем. Так и вас всегда выбирают ваши близкие, которые не хотят мимолетных связей, а желают общаться долгие годы напролет.

Близнецы

Разноцветная птичка. Энергичное пернатое, которое может принимать образ и снегиря и колибри. Самое удивительное — люди воспринимают вашу разномастность как должное. Оно и к лучшему. Ведь своим очарованием вы можете заново в себя влюбить и старых знакомых и совершенно новых, даже если сначала вы им не нравились.

Рак

Домик с заснеженной крышей. Вы — олицетворение тепла и надежности. К вам всегда можно обратиться за дельным советом и получить в ответ понимание и заботу. Так вы поступаете со всеми. Ведь даже если вы порой холодны, то это вовсе не значит, что вокруг вас не может царить спокойная и умиротворяющая атмосфера.

Лев

Елочная верхушка в виде звезды. Вы всегда в центре внимания, возвышаетесь на самой высоте и созерцаете, как все восхищаются вашей безупречностью. Именно такая звезда и именно таким является и Лев. Своей магической энергетикой вы привлекаете к себе людей и некоторые порой не могут объяснить почему.

Дева

Фигурка ангела. Вы обладаете действительно ангельскими качествами: смирением, спокойствием и непогрешимостью. Вы скромно созерцаете на других, выискивая во всех какие-то недостатки и, как не удивительно, находите, ведь они есть у всех — даже у вас. Но вы не осуждаете людей за это, наоборот — принимаете их недостатки. Но это вовсе не значит, что вы будете терпеть, если вас что-то не устраивает.

Весы

Большое стеклянное сердечко, украшенное золотой канителью. Вы стараетесь любить этот мир. Любовь — это ваша основная черта. Ведь в вашем большом сердце найдется место абсолютно для всех: и для семьи, и для друзей и даже для других людей. Для вас важно поместить в свое сердце и настоящую любовь, поэтому вы мечетесь в поисках заветного человека. Немаловажно и то, что вы постоянно хотите всеобщего признания и делаете все для этого.

Скорпион

Фигурка зайки с барабаном. Хоть вы и выглядите белым и пушистым, но у вас в арсенале всегда есть ваши острые зубки, которыми вы не боитесь воспользоваться. В разных обстоятельствах вы надеваете разные шубки, чтобы подстроиться под ситуацию. Ваши «музыкальные способности» поставят на место тех, кто слишком много себе позволяет.

Стрелец

Пара коньков. Вы стремительны и остры на язык. Обожаете рисковать и покорять невероятные дистанции, как самые профессиональные конькобежцы. К своим целям вы всегда катитесь по льду жизни напролом. На вашем пути мало кто встает, потому что знает, чем это закончится. Вы всегда победитель и добиваетесь своего. Но если встречаете своего человека, то из стремительного «конькобежца» вы становитесь изящной «фигуристкой».

Козерог

Фигурка девочки-пастушки. Вы обожаете покой и сельскую жизнь, поэтому вам всегда хочется видеть результаты своих трудов. Пастушкам нравится проводить время на природе и такой образ жизни полностью вам подходит. Но это не значит, что в тайне вы хотите стать настоящей королевой. Если вы можете управлять своими амбициями, то у вас это даже получится. Рациональное же говори вам никуда не стремиться и пасти животных на своих прериях.

Водолей

Подвесная фигурка Деда Мороза. Вы всегда слышите пожелания близких и держите их в своей голове. Достойные вас люди всегда получают заслуженную награду. Однако, если кто-то вел себя плохо, то он точно останется без подарка — подумает о своем поведении до следующего Нового года. Самые же злые будут заморожены вашим ледяным взглядом, а точнее полным неодобрением и абсолютным игнорированием.

Рыбы

Нити серебряного дождика. Яркая, струящаяся и мерцающая — вы всегда кажетесь такой прекрасной и такой хрупкой. И от части это так, но порой жизненные обстоятельства делают вас крепче любой стали — вы можете выдержать такое, что другие и близко не перенесут. Этому способствуют и люди, которые вас окружают. За некоторых из них вы можете сильно цепляться и не отпускать какое-то время, но правда в том, что вы полноценные самодостаточны и без каких-либо людей, отмечает WMJ.ru.

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