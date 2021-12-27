Чем нельзя закусывать алкоголь в Новый год, чтобы не было мучительно плохо

Обильные возлияния и всевозможные вкусности в праздники могут спровоцировать болезненные последствия для организма, предупредил гастроэнтеролог.

Праздничный стол в новогоднюю ночь обычно богат на разнообразные закуски, салаты и горячие блюда и, конечно, алкогольные напитки. Однако смешение обильных возлияний и всевозможных вкусностей могут спровоцировать неприятные последствия для организма.

О том, какие продукты категорически нельзя смешивать с алкогольными напитками, 5-tv.ru рассказал врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Марат Зиннатуллин.

«Для того чтобы отлично встретить Новый год, не злоупотребляйте алкоголем и не переедайте. Также не пейте на голодный желудок, особенно шампанское и газированные вина. Они способствуют быстрому опьянению и повышению кислотности желудочного сока, что не очень благоприятно может сказаться на здоровье тех, кто страдает заболеваниями желудка», — отметил врач.

Разнообразными солениями, консервированными помидорчиками, огурчиками также лучше не увлекаться.

«Острые блюда и маринованные закуски могут увеличить нагрузку на кишечник. Это приведет к повышенному газообразованию, дискомфорту, нарушению стула», — предупреждает доктор.

Не стоит закусывать алкоголь жирными сортами мяса, салом, если не хотите нанести удар по поджелудочной железе. В случае переедания печальным итогом праздника может стать острый панкреатит или обострение уже имеющегося заболевания.

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