Врач Абрицова оценила вероятность разрыва кишечника из-за переедания

В новогоднюю ночь у многих россиян столы буквально ломились от разнообразия яств. 1 января люди, как правило, продолжают доедать «прошлогодние» салаты и вторые блюда. Однако переедание может привести к плачевным последствиям.

Показательный случай произошел еще за несколько дней до Нового года. Петербургский школьник в тяжелом состоянии с разрывом сигмовидной кишки был госпитализирован после плотного обеда у бабушки.

По словам колопроктолога, главного врача многопрофильной клиники и кандидата медицинских наук Марьяны Абрицовой, вероятно школьник страдал воспалительным заболеванием кишечника. Если бы причиной его попадания в больницу была слишком большая порция еды, под удар попал бы желудок.

«Когда речь идет о переедании, в первую очередь страдает желудок. Он может увеличиваться в размерах, растягиваться и даже смещаться ниже. Также могут происходить нарушения работы сфинктера желудка, в частности, кардиального отдела, а это может приводить к тошноте и рвоте. Но о разрыве кишки — об этом речь не идет», — говорит эксперт.

Восьмиклассника госпитализировали с разрывом и перитонитом. Мальчик пожаловался бабушке на острые боли в животе, та сразу рассказала об этом родителям, врачам по профессии. Ребенка после визита в горбольницу на скорой помощи доставили в педиатрический институт для обследования. В настоящий момент его жизни ничего не угрожает. Но действительно ли ему теперь нужно проявлять умеренность в питании? Абрицова настаивает на поиске очага воспаления в пострадавшем органе.

«Если мы говорим о разрыве в любых отделах кишечника, значит, для этого были основания. Как правило, это воспалительные заболевания кишечника, приводящие к стриктуре, то есть сужению, либо обтурации (закупориванию) — когда объемные образования, чаще всего это злокачественные образования, могут приводить к сдавлению либо формировать препятствия для прохождения каловых масс», — пояснила колопроктолог.

Если случай именно такой, не исключены разрывы и последующий перитонит. Поэтому врач предположила, что у школьника уже были нарушения работы кишечника, а дополнительное питание на фоне болевого синдрома в животе только усугубило ситуацию.

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