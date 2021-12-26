От страха бежал через окно: видео с выниманием гранаты мужчиной в ТЦ Москвы

По предварительным данным, злоумышленник попался на краже духов. На требование оплатить товар он ответил демонстрацией муляжа взрывного устройства. Во время паники неизвестный скрылся.

В распоряжение 5-tv.ru попала видеозапись, на которой запечатлен момент выхватывания муляжа гранаты мужчиной в подсобке одного из магазинов. На кадрах видно, как разбегались увидевшие взрывное устройство охранники — один даже эвакуировался через окно, которое используется для общения с сотрудниками и посетителями.

Инцидент произошел в торговом центре «Метрополис» на Ленинградском шоссе. Ранее в сети появились кадры с бегущими оттуда посетителями. По сообщениям очевидцев, причиной экстренной эвакуации стали крики о стрельбе и бомбе.

Как стало известно 5-tv.ru, на самом деле один из посетителей попался на краже духов. Охранники отвели его в подсобку, мужчина вернул товар. Затем от злоумышленника потребовали, чтобы он оплатил украденное. Вместо этого тот достал муляж гранаты.

В столичном ГУ МВД сообщили, что сейчас на месте происшествия работает полиция. Мужчина с муляжом гранаты с места происшествия скрылся во время паники. По предварительным данным, он направился в сторону метро. Сейчас злоумышленника разыскивают, чтобы задержать.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото мужчины, вынувшим муляж гранаты в московском ТЦ «Метрополис».