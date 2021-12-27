Стало известно, почему в декабре пенсионеры получат большие выплаты

Экономист Григорьева напомнила, что в этом месяце уже прошла индексация фиксированных выплат к страховой пенсий граждан.

Российские пенсионеры, которые получают выплаты первого числа каждого месяца через отделения «Почты России», в последний месяц года получат пенсию за январь. Как заявила агентству «Прайм» замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева, это связано с наступающими праздниками.

По словам эксперта, никакого единого графика выплаты пенсий в стране нет. К тому же ситуация как правило зависит от региона — в каждом из них пенсии перечисляются в банки и почтовые отделения по индивидуальным схемам.

«Информацию о сроках выплат можно выяснить по контактным телефонам региональных ПФР», — пояснила Григорьева

В декабре также прошла индексация фиксированных выплат к страховой пенсий граждан, достигших возраста 80 лет, а также и для тех, чья трудовая деятельность закончилась три месяца назад.

Как писал 5-tv.ru, ранее в ПФР рассказали, кто может получить прибавку к пенсии в 25%.