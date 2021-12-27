Песков рассказал о возможных планах вынести тело Ленина из мавзолея

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Анна Павлова
Анна Павлова Райтер редакции сайта Пятого канала 1 064

Вопрос о захоронении вождя мирового пролетариата вновь появился в общественной повестке после заявления Путина о том, что Украину создал Ленин.

Песков рассказал о возможных планах вынести тело Ленина из мавзолея

Фото: ТАСС / ИТАР-ТАСС

В Кремле не планируют выносить из мавзолея и захоранивать тело Владимира Ленина. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, таких планов нет», — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Политик добавил, что на повестке у власти есть более насущные вопросы, и вопрос захоронения вождя мирового пролетариата там точно не стоит.

Как напоминает Газета.ру, Владимир Ильич Ленин умер в 1924 году в возрасте 54 лет. При жизни он не оставил никаких распоряжений насчет собственного захоронения.

На следующий день после его смерти тело забальзамировали на короткий срок, позднее было принято решение об обработке тела для долгого хранения. В 1930 году на Красной Площади построили мавзолей, куда и поместили тело Ленина. В последнее время вопрос о захоронении Ульянова (фамилия Ленина при рождении — Прим. ред.) периодически поднимается в общественной повестке.

Стоит отметить, что на ежегодной пресс-конференции российский лидер Владимир Путин заявил о том, что «Украину создал Владимир Ильич Ленин». В западной прессе началась истерия несогласных с позицией главы российского государства. В частности, американский канал NBC, в штыки восприняли цитату Путина, заявив, что его слова — «агрессивно-российский взгляд на историю».

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