Что посмотреть в новогодние праздники по гороскопу: дайджест для киноманов

Новогодние каникулы знаменуют не только начало бесконечных вечеринок, но и уютных домашних посиделок. Каждый выбирает для себя развлечение сам. Но если с тем, чтобы найти очередной клуб никаких проблем нет, то поиски хорошего фильма на вечер — становятся настоящей головной болью. Порой она даже страшнее похмельного синдрома. Поэтому, чтобы избежать тяжелых «рысканий» в интернете, предлагаем взглянуть на подборку фильмов для каждого отдельного знака зодиака.

Водолей

Водолеи настоящие исследователи мира. Их тяга к авантюризму и оптимистичный настрой красной линией тянутся через всю жизнь. Поэтому если бы про них сняли фильм — это непременно был бы жизнерадостный мюзикл. Такими являются картины «Вестсайдская история» и «Тик-так… Бум!».

«Вестсайдская история»

Кадр из к/ф «Вестсайдская история» 2021 г.

Первое кино рассказывает романтичную историю этаких Ромео и Джульетты. Фильм переносит нас в Нью-Йорк конца 50-х годов. Главные роли здесь исполнили актер Энсел Эльгорт и звезда YouTube Рейчел Зеглер. Фильм заслуживает внимание еще и по той причине, что его режиссером стал создатель культовых кинокартин «Назад в будущее» и «Инопланетянин» Стивен Спилберг. В интервью журналистам он признавался, что с детства влюблен в оригинальный бродвейский мюзикл, поэтому давно мечтал об адаптации «Вестсайдской истории» на большом экране.

«Тик-так… Бум!»

Кадр из к/ф «Тик-так… Бум!» 2021 г.

«Тик-так… Бум!» основан на биографии композитора Джонатана Ларсона. Ведущую роль занял актер Эндрю Гарфилд. Водолеям явно придется по душе целеустремленный герой, который во что бы то ни стало идет к своей мечте. Весь фильм сопровождается песнями Гарфилда о муках творчества и поиске себя на пороге 30-летия.

Весы

Известно, что Весы — самый нерешительный знак зодиакального круга. И это как нельзя лучше может проявится в выборе одежды и личного стиля. Именно поэтому помочь погрузиться в мир моды помогут две самые стильные картины 2021 года: «Дом Gucci» и «Круэлла».

«Дом Gucci»

Кадр из к/ф «Дом Gucci» 2021 г.

За экранизацию первой биографической истории взялся отец-основатель франшизы «Чужой» Ридли Скотт. «Дом Gucci» расскажет об организации убийства Маурицио Гуччи своей женой Патрицией Реджани. Первого сыграл звезда новой трилогии «Звездных войн» и «Брачной истории» Адам Драйвер, а роль супруги взяла на себя эпатажная певица Леди Гага. Ее импровизированный итальянский акцент во время показов смог покорить сердца всех зрителей.

«Круэлла»

Кадр из к/ф «Круэлла» 2021 г.

«Круэлла» — Не свойственная для компании Disney по эпатажности картина о становлении главной злодейки серии мультфильмов «101 далматинец» Круэллы Де Виль в исполнении Эммы Стоун по праву заслуживает внимания, ведь даже черно-белый образ героини отражает нерешительную и переменчивую натуру этого знака. А стильная картинка вкупе с запоминающимся саундтреком отлично аккомпанируют криминальной истории, которая завязана на противостоянии героини Эммы Стоун с настоящей легендой мира моды.

Близнецы

Знак Близнецов одаряет своих обладателей очень противоречивым нравом. То они настоящие души компании, то ярые затворники. Именно поэтому фильмы для близнецов настолько не похожи друг на друга — ими стали «Прошлой ночью в Сохо» и «Море волнуется раз».

«Прошлой ночью в Сохо»

Кадр из к/ф «Прошлой ночью в Сохо» 2021 г.

Для бурного и игривого настроения Близнецам однозначно подойдет первая картина. Триллер «Прошлой ночью в Сохо» просто переполнен яркими и противоречивыми образами героев. Картину также приняли неоднозначно, зато отметили звезду сериала «Ход королевы» яркую Аню Тейлор-Джой с ее запоминающимся стилем.

«Море волнуется раз»

Кадр из к/ф «Море волнуется раз» 2021 г.

Победитель премии «Кинотавр» фильм «Море волнуется раз» наполнен более спокойным настроением. Его трудно уложить в один конкретный жанр, он рассказывает о семейных ценностях, отношениях между людьми и о смысле бытия. Четыре главных героя заставят Близнецов задуматься о своем непостоянстве и пересмотреть взгляды на жизнь.

Рыбы

Для чувственных и эмпатичных Рыб прекрасно подойдут биографические фильмы. С ними представители этого знака зодиака смогут тончайшим образом прочувствовать историю героя и проникнуться к нему глубочайшим сочувствием. Для этого прекрасно подойдут такие фильмы, как «Спенсер» и «Кошачьи миры Луиса Уэйна».

«Спенсер»

Кадр из к/ф «Спенсер» 2021 г.

В «Спенсере» Рыбы смогут понаблюдать за судьбой принцессы Дианы, которая в канун Рождества 1990 года решает разорвать официальные отношения со своим супругом принцем Чарльзом. В роль принцессы-бунтарки очень органично вписалась звезда «Сумерек» Кристен Стюарт. Многие отметили поразительное сходство актрисы с представительницей королевской династии.

«Кошачьи миры Луиса Уэйна»

Кадр из к/ф » Кошачьи миры Луиса Уэйна» 2021 г.

«Кошачьи миры Луиса Уэйна» рассказывает об истории викторианского художника-анималиста Луиса Уэйна, роль которого исполнил небезызвестный «Шерлок Холмс» Бенедикт Камбербэтч. По сюжету, герой очень тяжело переживает смерть своей любимой жены, из-за чего с головой уходит в работу, выражая идеологию своей почившей супруги в творчестве — картинах кошек.

Скорпион

Силе духа и энергетике Скорпионов прекрасно подходят кинокартины про супергероев. Такими на повестке дня являются фильмы «Вечные» и «Человек-паук: Нет пути домой».

«Вечные»

Кадр из к/ф » Вечные» 2021 г.

Фильм «Вечные» выбивается своей стилистикой из всей яркой кинофраншизы компании Marvel. Дело в том, что режиссером здесь выступает обладательница премии «Оскар» Хлоя Чжао. Поэтому влияние триумфальной «Земли кочевников» на конечный продукт просто очевидна. Скорпионам также придется по душе и звездный актерский состав: здесь играют Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кит Харрингтон, Ричард Мэдден и Гарри Стайлс.

«Человек-паук: Нет пути домой»

Кадр из к/ф » Человек-паук: Нет пути домой» 2021 г.

«Человек-паук» с Томом Холландом — это уже третий перезапуск истории, пожалуй, самого известного и драматичного героя компании Marvel. А «Нет пути домой» — это третий фильм со школьником-пауком. Яркая и эмоциональная история вызовет бурю эмоций у любого Скорпиона, ведь фильм переполнен отсылками к прошлым экранизациям, но не обошлось и без оригинальных идей.

Козерог

Козероги славятся своими консервативными предпочтениями. Они не приемлют что-то новое, поэтому им прекрасно подойдут переосмысления старых культовых картин. В этом году на большие экраны вернулись сразу две франшизы: «Матрица: Воскрешение» и «Дюна».

«Дюна»

Кадр из к/ф «Дюна» 2021 г.

От «Дюны» Дени Вильнева никто не ожидал такого ошеломительного успеха. Поклонники уже давно окрестили ее одним из самых неэкранизируемых проектов, однако канадец смог внести настоящий глоток свежего воздуха в кинематограф с помощью истории о землях планеты Арракис. Его фильм стал одним из самых кассовых в этом году. Актерский состав в виде «девушки паука» Зендайи и звезды фильма «Интерстеллар» Тимоти Шаламе просто не оставляет выбора — нужно смотреть!

«Матрица: Воскрешение»

Кадр из к/ф «Матрица: Воскрешение» 2021 г.

Возвращение «Матрицы» поклонники ждали целых 18 лет. В ней сохранился весь ключевой актерский состав, а фильм просто переполнен оммажами к оригинальной трилогии, поэтому Козероги смогут даже пустить «ностальгическую слезу» по старым картинам.

Рак

Семейные ценности для Раков всегда стоят на первом месте, именно поэтому им подойдут два непохожих на друг на друга французских фильма «Титан» и «Все прошло хорошо».

«Титан»

Кадр из к/ф «Титан» 2021 г.

«Титан» — это типичный боди-хоррор, но не стоит сразу пугаться этих слов, ведь за пеленой ужаса скрывается настоящая семейная драма. Главной героине Алексии приходится пуститься в бега после весьма своеобразного зачатия ребенка, она находит для себя пристанище в доме пожарного Винсента, который окружает ее теплом и заботой.

«Все прошло хорошо»

Кадр из к/ф «Все прошло хорошо» 2021 г.

Фильм «Все прошло хорошо» ставит перед своим зрителем вопрос: «Что бы вы сделали, если ваш родитель захотел закончить свою жизнь и решиться на эвтаназию?». Грустная история о дочери, отца которой парализовало после инсульта, тронет до глубины души любого Рака.

Овен

Овны — представители знака, который ценит азарт и острые ощущения, поэтому им понравятся фильмы, что заставят напрячь их мозги. Под это описание подходят две премьеры: «Капитан Волконогов бежал» и «Оленьи рога».

«Капитан Волконогов бежал»

Кадр из к/ф » Капитан Волконогов бежал» 2021 г.

Фильм «Капитан Волконогов бежал» еще до своего выхода был высоко оценен критиками по всему миру. В нем снялся исполнитель роли антигероя Алекса в новогодней сказке 2020 года «Серебряные коньки» Юрий Быстров. В этом же фильме главного героя обвинили в преступлении, и только раскаяние хотя бы одной из его жертв сможет спасти его от нескончаемых мук в аду.

«Оленьи рога»

Кадр из к/ф » Оленьи рога» 2021 г.

Режиссер Гильермо дель Торо выпустил на экраны кинотеатров свой новый фильм. «Оленьи рога» пропитаны мрачной эстетикой, привычной для режиссера. Загадочная история о напуганном мальчике и чудовище из индейских мифов сможет не раз удивить поклонников детективных триллеров.

Дева

Девы — приверженцы принципиальности, стабильности и трудолюбия, но порой даже с ними происходит нечто непредсказуемое. Именно о таких случаях в обычных русских семьях и рассказывают фильмы «Петровы в гриппе» и «Разжимая кулаки».

«Петровы в гриппе»

Кадр из к/ф «Пет ровы в гриппе» 2021 г.

Сюжет картины «Петровых в гриппе» крутится вокруг обычной российской семьи, однако все меняется, когда все они заражаются, как это не удивительно, гриппом. Переживают эту болезнь члены семьи весьма своеобразно: их начинают сопровождать галлюцинации на грани фантастики и безумия.

«Разжимая кулаки»

Кадр из к/ф » Разжимая кулаки» 2020 г.

Фильм «Разжимая кулаки» погрузит Дев в реальность маленького шахтерского городка Мизур. В нем проживает семья, перенесшая трагедию в Беслане. Отца преследует посттравматический синдром и он окружает своих детей излишней опекой. Старший сын уже сбежал в Ростов на заработки, а вот более младшим приходится непросто. Если маленький Дакко еще не знает, чего хочет от жизни, то повзрослевшая Ада страстно желает покинуть отчий дом.

Лев

Честолюбивые Львы готовы с головой окунуться в героические поступки. Они считают, что им суждено вершить великие дела и спасать жизни, поэтому для них подойдут два новых боевика: «Не время умирать» и «Красное уведомление».

«Красное уведомление»

Кадр из к/ф » Красное уведомление» 2021 г.

Новый полнометражный проект стримингового сервиса Netflix «Красное уведомление» собрал вместе таких голливудских знаменитостей как исполнитель роли Хоббса из серии фильмов «Форсаж» Дуэйна Джонсона, а также актеров, сыгравших «Дедпула» и «Чудо-женщину» Райана Рейнольдса и Галь Гадот, соответственно. История картины расскажет о приключениях трех профессиональных воров, которые решили «поживиться» древнеримской реликвией.

«Не время умирать»

Кадр из к/ф » Не время умирать» 2021 г.

Последнее появление Дэниэла Крейга в роли «Агента 007» Джеймса Бонда ждало своего дебюта еще с 2019 года, но неоднократно переносилось из-за ухода режиссера Дэнни Бойла. Поэтому долгожданный приключенческий боевик о спасении мира от очередного гениального злодея придется по душе всем отважным Львам, пишет сайт WMJ.ru.

Стрелец

Стрельцы всегда непосредственны и просты, поэтому для них как ни для кого другого подходят «сказки с счастливым концом». В этом году такими стали фильмы «Последний богатырь. Посланник тьмы» и «Чемпион мира».

«Последний богатырь. Посланник тьмы»

Кадр из к/ф » Последний богатырь. Посланник тьмы» 2021 г.

Первый фильм — это третья часть истории о сыне богатыря Ильи Муромца. На этот раз Иван готовится взять в жены свою возлюбленную Василису, но внезапно свадьба срывается — темные силы похищают невесту, а под угрозой теперь находится безопасность не только сказочного мира, но и Москвы.

«Чемпион мира»

Кадр из к/ф » Чемпион мира»

«Чемпион мира» расскажет зрителю о легендарном шахматном поединке Анатолия Карпова и Виктора Корчна. Роль первого исполнил звезда фильма «Огонь» Иван Янковский, а второго — Константин Хабенский.

Телец

Любящим комфорт и уют Тельцам подойдут точно такие же размеренные и спокойные картины. В этом году самыми подходящими кандидатами оказались фильмы «Французский вестник. Приложение к газете „Либерти. Канзас ивнинг сан“» и «Рука Бога».

«Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан“»

Кадр из к/ф » Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»» 2021 г.

Первый проект — кино Уэса Андерсена. Режиссер смог придать привычную эстетику своих картин и «Французскому вестнику». Сюжет фильма состоит из нескольких историй, которые повествуются через редакцию вымышленного французского журнала в яркой и замысловатой манере, присущей именитому режисеру.

«Рука Бога»

Кадр из к/ф » Рука Бога» 2021 г.

«Рука Бога» не зря названа в честь знаменитого гола легендарного футболиста. Ведь весь сюжет кинокартины крутится вокруг парня по имени Фабьетто. Его жизнь меняется, когда в его город приезжает сам великий Диего Марадона, но счастье его было не долгим, ведь жизнь Фабьетто сокрушает внезапная трагедия.

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