Дочь Джигана и Самойловой была госпитализирована: «Пневмония! Последняя стадия!»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 1 007

Оксана Самойлова рассказала о госпитализации дочери с подозрением на пневмонию

Фото, видео: Instagram @samoylovaoxana

Супруга рэпера рассказала о страшной ночи, когда казалось, что над ее ребенком нависла смертельная опасность.

Супруга рэпера Джигана (Настоящее имя Денис Устименко-Вайнштейн. — Прим. ред.) Оксана Самойлова рассказала об экстренной госпитализации семилетней дочери Леи с подозрением на крайне тяжелую форму пневмонии. Модель еще дрожащим от пережитого стресса голосом поделилась историей о бессонной ночи, которую провела с мужем в ожидании самого худшего.

Как призналась Самойлова, у Леи есть хроническое заболевание, которое раньше скрывали от поклонников. До пяти лет из-за этого недуга каждый месяц хотя бы раз для девочки приходилось вызывать скорую помощь. В последние два года здоровье ребенка стало крепче, и от постоянных визитов к врачам музыкант с женой уже успели отвыкнуть. Но вчера ночью случилось непредвиденное.

«Она (Лея. — Прим. ред.) была приболевшая, я была в гостях, Денис тоже ездил по делам, и у нее поднялась температура к вечеру. Я думаю — вызову неотложку, пускай посмотрят на всякий случай. Приезжает врач, перезванивает и говорит мне: „Срочно! Пневмония, воспаление легких! Последняя стадия! Времени нет, я забираю ее на госпитализацию!“. У нас нет няни, нас с Денисом нет дома…» — говорила звезда в Instagram-сторис.

Instagram @samoylovaoxana

По словам Самойловой, она покинула друзей, села за руль и со скоростью в 200 километров в час помчалась домой, чтобы дочь не увозили в больницу одну. В клинике девочку обследовали, но КТ не показала поражений в легких, и страшные подозрения первого доктора не оправдались.

Модель порадовалась, что не стала сразу рассказывать мужу о беде, поберегла его. От невозможности сию минуту оказаться рядом с ребенком он, вероятно, сошел бы с ума. Приехал отец к Лее лишь когда они с мамой были уже под присмотром медиков в больнице. Родители до сих пор не могут прийти в себя после пережитого ужаса, но счастливы, ведь их дочери ничто не угрожает. Как пишет 7Дней.ru, после видео с каретой скорой помощи подписчики решили, будто Джиган в очередной раз не рассчитал силы на вечеринке, но спустя несколько часов его супруга прояснила ситуацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Оксана Самойлова трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы. За это время у них родились три дочери, Ариела, Лея и Майя, и крошка-сын Давид. Фанаты не поверили глазам, когда увидели размер бриллианта на кольце, которое подарил Джиган благоверной на девятилетие брака.

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