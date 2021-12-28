Учимся делать подарки себе! Китайский совет дня на вторник, 28 декабря

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 3 827

Сегодня исключительно благоприятный день для наведения порядка в любых сферах жизни.

Учимся делать подарки себе! Китайский совет дня на вторник, 28 декабря

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» во вторник, 28 декабря?

Во вторник можно смело завершать все незавершенные в 2021 году дела. Большое количество энергии Земли и Металла сделают день исключительно благоприятным для наведения порядка в любых сферах жизни.

Хорошо организовывать и проводить встречи, переговоры, начинать ремонт, устраивать новоселье и покупать имущество — в том числе в виде новогодних подарков. Подарки обязательно упаковывайте в блестящую бумагу — цвет стихии Металла.

И еще — в предновогодней суете не забудьте и про себя — порадуйте самого любимого человека в вашей жизни какой-нибудь приятной мелочью. Сделайте то, о чем давно мечтали, и не пожалейте на это благое дело ни времени, ни денег!

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

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