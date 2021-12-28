Поклонники пытаются понять причину «перекошенного» лица Пугачевой: «Другое лицо»

|
Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 1 099

Многие считают, что Примадонна зря налегает на пластику и пытается выглядеть молодой, ведь она прекрасна в своем естественном виде.

Поклонники пытаются понять причину «перекошенного» лица Пугачевой: «Другое лицо»

Фото: Instagram @alla_orfei

Певица Алла Пугачева удивила поклонников внешним видом. В фанатском Instagram-аккаунте появилась фотография, на которой Примадонна запечатлена с некоторым искажением лица — так показалось подписчикам. Фолловеры считают, якобы виной тому злоупотребление пластическими операциями.

На снимке Примадонна позирует на фоне новогодней елки в черном платье и белой шубе в компании некой девушки. На ее лице заметна несколько странная улыбка. Об этом пишут люди в комментариях.

«Жесть! Как восковая кукла»;

«Полностью другое лицо»;

«Это уже не та Пугачева»;

«Какое-то перекошенное лицо»;

«Нет, это не наша Аллочка, это чужая тетя», — отметили многие в комментариях.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Алла Пугачёва (@alla_orfei)

Нашлись и те, кто встал на защиту Аллы Пугачевой, подчеркнув, что артистка выглядит сногсшибательно.

«Зачем завидовать, если вы знаете, что вы никогда так прекрасно выглядеть не будете?»;

«Молодым фору даст. Ухоженная женщина»;

«Красивая милая женщина! Умные лучистые глаза. Новый образ превосходен!» — восхищались преданные фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Алла Пугачева избавилась от щели между зубами.

-7° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
73.50
0.27 83.22
0.28
Добро пожаловать в Матрицу: гороскоп от нейросети на 2022 год для всех зн...

Последние новости

20:41
Добро пожаловать в Матрицу: гороскоп от нейросети на 2022 год для всех знаков зодиака
20:24
Нейропсихолог о вундеркинде Алисе Тепляковой: «Трудно говорить об одаренности»
20:11
Юлия Ахмедова спровоцировала слухи о свадьбе с Русланом Белым
19:59
Верховный суд ликвидировал «Международный Мемориал»
19:46
Попова заявила о возможном ухудшении ситуации с COVID после праздников
19:33
Очевидцы сообщают о массовой драке в Махачкале

Сейчас читают

Король или шут? Как сочетание восточного и зодиакального гороскопов влияет на характер
Победителя «Суперстар! Возвращение» Шуру за кулисами откачивал врач
Какие выплаты и кому планируются в России в 2022 году
Почему в новогоднюю ночь нужно сыпать соль под порог

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год