Поклонники пытаются понять причину «перекошенного» лица Пугачевой: «Другое лицо»

Певица Алла Пугачева удивила поклонников внешним видом. В фанатском Instagram-аккаунте появилась фотография, на которой Примадонна запечатлена с некоторым искажением лица — так показалось подписчикам. Фолловеры считают, якобы виной тому злоупотребление пластическими операциями.

На снимке Примадонна позирует на фоне новогодней елки в черном платье и белой шубе в компании некой девушки. На ее лице заметна несколько странная улыбка. Об этом пишут люди в комментариях.

«Жесть! Как восковая кукла»;

«Полностью другое лицо»;

«Это уже не та Пугачева»;

«Какое-то перекошенное лицо»;

«Нет, это не наша Аллочка, это чужая тетя», — отметили многие в комментариях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алла Пугачёва (@alla_orfei)

Нашлись и те, кто встал на защиту Аллы Пугачевой, подчеркнув, что артистка выглядит сногсшибательно.

«Зачем завидовать, если вы знаете, что вы никогда так прекрасно выглядеть не будете?»;

«Молодым фору даст. Ухоженная женщина»;

«Красивая милая женщина! Умные лучистые глаза. Новый образ превосходен!» — восхищались преданные фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Алла Пугачева избавилась от щели между зубами.