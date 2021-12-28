Поклонники пытаются понять причину «перекошенного» лица Пугачевой: «Другое лицо»
Многие считают, что Примадонна зря налегает на пластику и пытается выглядеть молодой, ведь она прекрасна в своем естественном виде.
Фото: Instagram @alla_orfei
Певица Алла Пугачева удивила поклонников внешним видом. В фанатском Instagram-аккаунте появилась фотография, на которой Примадонна запечатлена с некоторым искажением лица — так показалось подписчикам. Фолловеры считают, якобы виной тому злоупотребление пластическими операциями.
На снимке Примадонна позирует на фоне новогодней елки в черном платье и белой шубе в компании некой девушки. На ее лице заметна несколько странная улыбка. Об этом пишут люди в комментариях.
«Жесть! Как восковая кукла»;
«Полностью другое лицо»;
«Это уже не та Пугачева»;
«Какое-то перекошенное лицо»;
«Нет, это не наша Аллочка, это чужая тетя», — отметили многие в комментариях.
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Нашлись и те, кто встал на защиту Аллы Пугачевой, подчеркнув, что артистка выглядит сногсшибательно.
«Зачем завидовать, если вы знаете, что вы никогда так прекрасно выглядеть не будете?»;
«Молодым фору даст. Ухоженная женщина»;
«Красивая милая женщина! Умные лучистые глаза. Новый образ превосходен!» — восхищались преданные фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как Алла Пугачева избавилась от щели между зубами.
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