Вернувшегося на родину Панина призвали уехать из России

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 082

На известного российского актера, прилетевшего в РФ на Новый год, пользователи сети обрушились с жесткой критикой. Хейтеров не остановило даже внезапное ухудшение самочувствия звезды «Жмурок».

Фото, видео: Globallookpress / Anatoly Lomokhov; Instagram @actor.panin

Известный своими не совсем скромными выходками и дебошами актер Алексей Панин вновь попал под шквал осуждения. Знаменитость, который в последние годы проживает со своей дочерью в Испании, на своей странице в Instagram сообщил, что вернулся в Россию. По дороге из аэропорта домой он записал видео, в котором рассказал, как его встретила родина.

«Здравствуй, родина! Прекрасная погода в России. Я не успел прилететь, а уже с соплями. Люди из России на Новый год, а мы сюда», — сказал он.

В голосе Панина не было слышно радости и особого энтузиазма. Возможно, виной тому холодная погода, а может и отсутствие сильного желания приезжать туда, где его, мягко говоря, некоторые люди недолюбливают. После известия о приезде, на актера тут же хлынула волна негатива.

«Езжай отсюда, баран»;

«Маску поменял на черную, чтоб не побили на улице»;

«А как же прощай, немытая Россия?» — написали фолловеры.

Некоторые предположили, что Панин вернулся на родину ненадолго. Лишь в преддверии Нового года, чтобы подзаработать. Однако о конкретных целях возвращения актер решил не рассказывать.

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