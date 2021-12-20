«Сошла с ума»: Соседов устроил скандал с Бузовой на белорусском телевидении

Критику не понравилось выступление подопечного поющей телеведущей.

Музыкальный Сергей Соседов устроил перепалку с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой на белорусском телешоу «X-Фактор», в котором российские звезды выступают в качестве наставников.

Дело в том, что Соседову не понравилось выступление Никиты Белько — подопечного поющей телеведущей. Музыкальный критик посчитал, что юный артист добивается успеха только привлекательной внешностью, но не голосом. Белько же заявил, что всю жизнь пробивал себе дорогу вокальными данными.

«Я вообще не хочу комментировать этот номер. А зачем комментировать, если участник не уважает членов жюри? Все, кто сидит за этим столом, гораздо опытнее тебя. Пренебрежительное отношение к членам жюри недопустимо!» — высказался критик.

За своего воспитанника вступилась Ольга Бузова. Она завила, что видит в словах Соседова специальную провокацию.

«Ощущение, что они воюют не против моих ребят, а конкретно со мной», — возмутилась артистка.

Соседов назвал подозрения оппонентки «домыслами» и заявил, что та «сошла с ума». Бузова и Белько едва сдерживали слезы. Однако разгоревшийся скандал не повлиял на отбор, и юный артист прошел в финал шоу.

Ранее 5-tv.ru писал, сто Сергей Соседов жестко раскритиковал певицу Вику Цыганову.