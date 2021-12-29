Все пропало! Из-за парада планет в новогоднюю ночь нельзя будет загадывать желания

Пока мы все в поисках новогодних подарков для самых близких и родных, Вселенная подготовила человечеству свой невероятный сюрприз — парад планет. С 25 декабря по 7 января планеты в Солнечной системе будут стоять в ряд, будто новогодняя гирлянда. Астролог Алена Никольская в беседе с 5-tv.ru рассказала, что это время, как считали в древности, значительных и значимых событий, когда звезды словно призывают к ответу.

«Надо быть очень осмотрительным и аккуратным. Нельзя никому ничего желать плохого, потому что это плохое вам неоднократно вернется, а наоборот надо отпустить все обиды и претензии», — объясняет Никольская.

Однако вместе с тем, она и предупреждает, что в самую волшебную ночь в году — новогоднюю — загадывать желания ни в коем случае нельзя.

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«Начиная с Марса, который у нас сейчас в Стрельце, затем Плутон, ретроградная Венера в Козероге, Меркурий, Сатурн в Водолее, Юпитер в Рыбах, так же Нептун и, наконец, Уран в знаке Тельца. Но в новогоднюю ночь из-за такого парада планет мы желания не загадываем, мало того Луна убывающая, а это значит все, что вы загадаете в новогоднюю ночь, к сожалению, не имеет никаких шансов сбыться», — рассказала она.

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Но это вовсе не повод расстраиваться. Ведь парад планет, продолжающийся вплоть до 7 января, предоставит нам не одну возможность загадать желание. Так, в ночь со 2 на 3 января, с 3 на 4 января будет новолуние — самое время для просьб у Вселенной сокровенного. Главное, знать, как правильно это делать.

«Мы выходим с вами на улицу, смотрим в звездное небо, и это будет уникальные два дня, когда самый большой поток метеоров, а это значит, где-то от 120 до 200 падающих звезд в час будут лететь по звездному небу. Вот тогда и загадывайте желания», — отметила астролог.

Падение сразу нескольких звезд позволит нам загадать сколь угодно желаний.

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