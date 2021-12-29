Психолог оценил стремление Азизы угодить мужу с любовницей: «Очень благородно»

По мнению эксперта, решение певицы выбрать подругу в качестве биологической матери для долгожданного наследника является отлично продуманным шагом.

Отчаявшаяся завести ребенка Азиза заявила, что наконец-то подыскала суррогатную мать для рождения наследника. Марина Оганесян — давняя подруга певицы и руководитель ее танцевального ансамбля, ей 36 лет. Предполагается, что «вторая жена» поселится в доме молодоженов, для нее уже подготовлена отдельная спальня.

По мнению психолога Филиппа Литвиненко, которое он высказал в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru, отчаянное заявление Азизы самой выбрать любовницу для молодого мужа — на самом деле взвешенное решение, на принятие которого повлияли не только ее восточные корни: артистка — родом из Узбекистана.

«Азиза — очень умная, мудрая, зрелая и состоявшаяся женщина, которая за всю свою яркую карьеру имеет огромнейший опыт общения с успешными мужчинами, и у нее нет иллюзий: она хорошо понимает, что у каждого мужчины есть свои потребности в отношениях», — эксперт раскрыл наиболее вероятную причину поступка, шокирующего традиционное общество.

По мнению специалиста в области отношений, именно потребности успешного супруга-бизнесмена, который младше любимой на 16 лет, вынуждают Азизу идти наперекор матримониальным устоям.

«Если ты по-настоящему любишь мужчину и хочешь быть с ним в длительных отношениях, и если мужчина не будет удовлетворять свои потребности в отношениях, то они долго не продлятся», — уверен Литвиненко.

В данном случае налицо две несовместимые вещи: отчаянное желание Азизы и ее молодого мужа обзавестись наследником и невозможность естественного появления его на свет у 57-летней певицы. При этом, считает эксперт, для нее, как для любящей жены, важно, чтобы мужчина в отношениях получал желаемое, и поэтому она сама подыскала возлюбленному ту женщину, способную удовлетворить имеющиеся потребности, благо пример восточных гаремов, где умудряются уживаться несколько женщин, говорит сам за себя. Азиза создает эксклюзивные условия для Александра только потому, что она просто ценит его и отношения с ним и хочет, чтобы они продолжались.

«В этом нет ничего плохого и странного: в этом есть некий женский подвиг, но мужчины тоже совершают ради женщин подвиги, а подвиг ради любимого человека — это всегда очень духовно и благородно», — заключил психолог Филипп Литвиненко.

В 2021 году 57-летняя певица Азиза впервые вышла замуж. Ее избранником стал бизнесмен из Италии Александро Лортэ, который оказался Александром Соколовым из Липецка. Молодожены сразу решили обзавестись детьми, но до недавнего времени все попытки были тщетны.

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