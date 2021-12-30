Отрыв башки! Рецепт салата «Селедка под шубой» от шефа Емельяненко

Все мы привыкли готовить салаты так, как готовили в нашем детстве мамы и бабушки. И кажется, знаем наизусть все необходимые в тот или иной салат ингредиенты и этапы работы. Но шеф-повар Василий Емельяненко предложил свой фирменный рецепт салата «Селедка под шубой» — блюда, которое готовят уже на протяжении столетия.

Ингредиенты:

Сельдь копченая — 1 штука

Сельдь соленая — 1 штука

Свекла — 1 штука

Морковь — 1 штука

Картофель — 2 штуки

Яйца — 2 штуки

Лук — 1 штука

Майонез

Уксус

Соль

Способ приготовления:

Лук нарезаем полукольцами и отправляем в глубокую чашу. После его нужно залить его кипятком и уксусом. Кислоты не должно быть слишком много, чтобы лук не получился кислым. Далее необходимо отварить яйца, а морковь, картофель, свеклу запечь в духовке.

Затем сельдь нужно очистить от шкуры, внутренностей и костей, и нарезать на мелкие кубики. Если в рыбе попалась икра, также ее покрошить и соединить с филе. После добавить к селедке маринованный в уксусе лук.

Потом на мелкой терке надо натереть свеклу и морковь. А картофель нашинковать тонкими дольками.

Для сборки салата на тарелку выложить формовочное кольцо. Далее слоями выложить: лук с селедкой, дольки картофеля, морковь и яичный натертый белок. Натертую свеклу перемешать с майонезом. Выложить ее на белок. Сверху натереть желток, добавить немного майонеза. Аккуратно убрать кольцо. Приятного аппетита!

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