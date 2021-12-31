Плакали все: Александра Градского «оживили» в финале шоу «Голос»

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Артем Решетов
Артем Решетов Райтер редакции сайта Пятого канала 4 435

На последнем этапе шоу наставники должны выступать вместе со своими подопечными. Организаторы нашли выход из положения

Фото, видео: www.globallookpress / Anatoly Lomohov; YouTube @Голос / The Voice Russia

Юбилейный сезон шоу «Голос» подошел к концу — и он, без сомнения, запомнится всем поклонникам надолго. Страшная трагедия потрясла участников, организаторов и фанатов — один из наставников, Александр Градский, умер во время съемок шоу. Такого никогда не случалось за всю историю международного шоу — а ведь его снимают не только в России.

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Несмотря на случившееся, сезон решили доснять — в память о Градском. Но если помочь советом оставшейся без мэтра команде могли и другие наставники, то в финале в выступлении должны участвовать двое — и наставник, и подопечный.

Организаторы смогли найти выход из положения и «оживили» мэтра — на огромном экране, установленном позади сцены, проигрывалось старое выступление Градского. Благодаря этому последний оставшийся член его команды - Алишер Каримов - смог исполнить со своим наставником песню «Как молоды мы были».

Звучала песня пронзительно и надрывно, превращая элегию в памятник Александру Градскому, увековечивая все то время и те силы, что мэтр вкладывал в своих подопечных сезон за сезоном. Градский был в этот момент в зале — в сердцах людей. И даже сам Каримов чувствовал на сцене его поддержку.

«Я ощущаю, что он рядом. Когда выходил на сцену в полуфинале, понимал, что он находится где-то тут», — признался исполнитель.

Не смог сдержать слез даже Дмитрий Нагиев — певцу аплодировал стоя весь зал. Не оставалось сомнений, что Каримов победит в финале, но дело приняло неожиданный оборот.

Подопечный Пелагеи Александр Волкодав неожиданно вырвал победу у Каримова, набрав больше голосов. Пелагея, не выдержав, расплакалась от наплыва чувств. Меньше всех голосов получила подопечная Леонида Агутина Элина Пан. Следом шоу покинул Ернар Садирбаев из команды Димы Билана. 

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Александр Градский умер 28 ноября, причиной смерти стал инфаркт головного мозга из-за последствий перенесенного коронавируса. Похоронили мэтра на Ваганьковском кладбище в Москве 1 декабря. Церемония прощания состоялась в театре «Градский Холл».

Перед зданием выстроилась огромная очередь желающих отдать дань памяти музыканту. Проститься пришли артисты Лев Лещенко, Леонид Агутин, Александр Розенбаум, Григорий Лепс и другие. На церемонии присутствовали старшие дети композитора Мария и Даниил, а также его вдова Марина Коташенко. Она позже рассказала о мистике, творящейся в квартире Александра Градского после его смерти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что россияне назвали Александра Градского музыкантом года.

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