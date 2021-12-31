Плакали все: Александра Градского «оживили» в финале шоу «Голос»

Юбилейный сезон шоу «Голос» подошел к концу — и он, без сомнения, запомнится всем поклонникам надолго. Страшная трагедия потрясла участников, организаторов и фанатов — один из наставников, Александр Градский, умер во время съемок шоу. Такого никогда не случалось за всю историю международного шоу — а ведь его снимают не только в России.

Несмотря на случившееся, сезон решили доснять — в память о Градском. Но если помочь советом оставшейся без мэтра команде могли и другие наставники, то в финале в выступлении должны участвовать двое — и наставник, и подопечный.

Организаторы смогли найти выход из положения и «оживили» мэтра — на огромном экране, установленном позади сцены, проигрывалось старое выступление Градского. Благодаря этому последний оставшийся член его команды - Алишер Каримов - смог исполнить со своим наставником песню «Как молоды мы были».

Звучала песня пронзительно и надрывно, превращая элегию в памятник Александру Градскому, увековечивая все то время и те силы, что мэтр вкладывал в своих подопечных сезон за сезоном. Градский был в этот момент в зале — в сердцах людей. И даже сам Каримов чувствовал на сцене его поддержку.

«Я ощущаю, что он рядом. Когда выходил на сцену в полуфинале, понимал, что он находится где-то тут», — признался исполнитель.

Не смог сдержать слез даже Дмитрий Нагиев — певцу аплодировал стоя весь зал. Не оставалось сомнений, что Каримов победит в финале, но дело приняло неожиданный оборот.

Подопечный Пелагеи Александр Волкодав неожиданно вырвал победу у Каримова, набрав больше голосов. Пелагея, не выдержав, расплакалась от наплыва чувств. Меньше всех голосов получила подопечная Леонида Агутина Элина Пан. Следом шоу покинул Ернар Садирбаев из команды Димы Билана.

Дима Билан рассказал, почему пропустил похороны Александра Градского

Александр Градский умер 28 ноября, причиной смерти стал инфаркт головного мозга из-за последствий перенесенного коронавируса. Похоронили мэтра на Ваганьковском кладбище в Москве 1 декабря. Церемония прощания состоялась в театре «Градский Холл».

Перед зданием выстроилась огромная очередь желающих отдать дань памяти музыканту. Проститься пришли артисты Лев Лещенко, Леонид Агутин, Александр Розенбаум, Григорий Лепс и другие. На церемонии присутствовали старшие дети композитора Мария и Даниил, а также его вдова Марина Коташенко. Она позже рассказала о мистике, творящейся в квартире Александра Градского после его смерти.

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