Александра Градского похоронили на Ваганьковском кладбище столицы

Композитора, музыканта и исполнителя Александра Градского похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве. Артиста в последний путь проводили коллеги, близкие, родственники и поклонники маэстро. 5-tv.ru публикует кадры с траурной церемонии.

Могила знаменитости буквально утопает в живых цветах и памятных венках от тех, кому он был дорог. Молодая вдова Марина Коташенко, которая подарила ему двоих сыновей Александра и Ивана, убита горем. С Градским она успела обручиться за месяц до его кончины. Остались у знаменитости и двое взрослых детей от предыдущего брака — Даниил и Мария.

Сам композитор Градский, по словам близких, хотел обрести последнее пристанище на другом столичном кладбище — Кузьминском. Именно там похоронены родители артиста. Известно, что музыкант был очень благодарен своей матери Тамаре, которая всячески поощряла творческие начинания Градского. Ее же фамилию он и носил. Символично, что скончался маэстро именно в День матери. Однако судьба распорядилась по-другому.

Градский был знаковой творческой личностью для культуры страны и истории рок-музыки. Он начинал музыкальную карьеру в составе ВИА «Тараканы», «Славяне» и «Скоморохи» в начале 60-х. Известен стал после исполнения хита «Как молоды мы были» и с конца 1970-х годах начал выступать с сольными концертам. За свою жизнь он выпустил 40 альбомов, стал автором первой отечественной рок-оперы «Стадион», написал музыку к балетам «Человек», «Распутин» и «Еврейская баллада». Его музыка звучит в двух десятках фильмов, среди которых «Романс о влюбленных», «Узник замка Иф», «В августе 44-го…». В конце 1980-х годах вел на радиостанции «Юность» программу «Хит-парад Александра Градского». Получил звания заслуженного деятеля искусств и народного артиста РФ.

В последние годы артист руководил театром «Градский Холл» и выступал в качестве наставника в вокальном телешоу «Голос». Четверо его воспитанников стали победителями проекта — Дина Гарипова, Сергей Волчков, Александра Воробьева и Селим Алахяров.

Состояние здоровья Градского обострилось еще в сентябре этого года после перенесенного коронавируса. Он скончался на 73-м году жизни 28 ноября в одной из столичных больниц. Причиной смерти стал ишемический инсульт. Местом последнего пристанища станет Ваганьковское кладбище Москвы. Именем музыканта и поэта могут назвать улицы и сквер на его малой родине — в городе Копейске Челябинской области.

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