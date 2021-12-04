Памятник для Градского: каким получился первый выпуск «Голоса» после смерти мэтра

В эфир вышел предпоследний выпуск шоу, в котором маэстро все еще занимает свое кресло. Ведущий Дмитрий Нагиев зачитал ему трогательное прощальное письмо.

Шоу «Голос» лишилось одного из четверых членов жюри — Александр Градский умер 28 ноября в возрасте 72 лет. Проект никогда не станет прежним — музыкант отдавался своей работе целиком и всей душой болел за своих подопечных. За 11 дней до его смерти был снят предпоследний выпуск программы с его участием. 3 декабря он вышел в эфир.

Начинался новый эпизод передачи с речи Дмитрия Нагиева — актер и телеведущий никак не комментировал смерть наставника «Голоса» до этого момента, но сейчас не смог остаться в стороне. В траурно-черной одежде и на черном фоне он выразил чувства команды шоу по отношению к Градскому — последний выпуск с его участием посвящен его памяти.

«Для нас Градский был не просто наставником проекта, он был наставником по жизни: мудрый, непреклонный, бесстрашный. Но при этом остро чувствующий каждого. Несмотря ни на что, он отдавался делу, которое любил. Его подопечные на протяжении всего проекта были под его сильным непобедимым крылом. Даже в те моменты, когда самочувствие Александра Борисовича было нестабильным, он не оставлял свою команду без поддержки, считал это своим долгом. А мы, в свою очередь, считает своим долгом, показать то, над чем мастер работал. Не человек ушел из жизни, ушел из жизни целый мир. Этот проект мы посвящаем памяти маэстро. Нашего учителя и друга», — сказал Нагиев.

YouTube @ Голос / The Voice Russia

Перед началом эфира зрителям показали нарезку лучших фрагментов — эту же нарезку можно увидеть на официальном YouTube-канале шоу. Под чувственную «Песню о друге» Градского были подставлены самые запоминающиеся моменты шоу.

Даже в анонсе программы было видно, как изможден музыкант. При этом коллеги и подопечные утверждают, что на съемки следующего выпуска, которое выйдет в эфир через неделю, Градский был в хорошем настроении и выглядел посвежевшим. Преобразился он и в предпоследнем выпуске — как только на сцену вышли его подопечные.

Кадры с Градским на каталке во время съемки шоу «Голос» появились в сети

Этот выпуск был серией нокаутов — из трех участников шоу остается только один. Каждому из своих подопечных маэстро сразу же надавал советов.

«Виктор спел по-своему, Алишер молодец, хотел выше петь. Юлия наконец-то оторвалась, но моя задача была тебя на вожжах сдержать, чтоб ты справилась», — хвалил певцов Градский.

Но нокауты он не любил — в каждом сезоне ему было больно расставаться с восходящими звездами, быстро становящимися не только подопечными в шоу, но и учениками, и друзьями.

«Это самая тяжелая байда, сколько сезонов не хочется так делать. Остается Алишер Каримов», — решил мэтр.

На эмоции Градского вывела и Тамара Кутидзе, спевшая песню, от которой в свое время отказалась Алла Пугачева — слишком уж сложной эмоционально вышла композиция. Беременная певица прекрасно справилась с задачей — не каждой доверят исполнить новую песню, да еще и на таком этапе.

«Внешний вид должен соответствовать тому, что вы поете. И он соответствует, Тамара. Но, когда вы поворачиваетесь спиной, талия у вас удивительная при таком сроке беременности. Не понимаю, как вам это удалось! Не говорю уже про пение, оно было безупречным», — восхищался певицей музыкант.

Что Градский сказал на прощание Пелагее, Билану и Агутину во время записи «Голоса»

Не обошлось и без шуток — Ильхом Тагиров из команды Димы Билана исполнил песню «Русское поле», которая напомнила Градскому старую шутку.

«Уж сколько по поводу нее было шуток и хохм. Композитор Ян Френкель, стихи Инны Гофф, поет Иосиф Кобзон „Русское поле“. Несмотря на все это, это одно из самых русских композиций, которые можно было представить», — смеялся мэтр.

Сезон шоу не окончен, но как он будет продолжаться без самого требовательного и вовлеченного в процесс члена жюри, не знают, судя по всему, даже его создатели. Ходит множество слухов о том, кто сядет в кресло Градского, но официально их пока не комментируют.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мэтра может заменить его сын Даниил — даже фамилию на кресле менять не придется. Тем временем, заслуженный артист Лев Лещенко наотрез отказался от роли мэтра — он посчитал нелепой саму мысль о замене в проекте кем бы то ни было ушедшего из жизни наставника.