Градского проводили в последний путь продолжительными аплодисментами

Композитора, музыканта и певца Александра Градского проводили в последний путь продолжительной овацией. Церемония прощания с маэстро состоялась в театре «Градский Холл» в Москве. Гроб с телом знаменитости вынесли из здания под крики «браво» и аплодисменты, передает 5-tv.ru.

ТАСС/ Прокофьев Вячеслав

Состояние здоровья Градского обострилось еще в сентябре этого года после перенесенного коронавируса. Он скончался на 73-м году жизни 28 ноября в одной из столичных больниц. Причиной смерти стал ишемический инсульт. Местом последнего пристанища станет Ваганьковское кладбище Москвы. Именем музыканта и поэта могут назвать улицы и сквер на его малой родине — в городе Копейске Челябинской области.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как поклонники попрощались с Александром Градским.