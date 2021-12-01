Градского проводили в последний путь продолжительными аплодисментами
Легендарного артиста похоронят на Ваганьковском кладбище.
Фото, видео: ТАСС / Фадеичев Сергей; 5-tv.ru
Композитора, музыканта и певца Александра Градского проводили в последний путь продолжительной овацией. Церемония прощания с маэстро состоялась в театре «Градский Холл» в Москве. Гроб с телом знаменитости вынесли из здания под крики «браво» и аплодисменты, передает 5-tv.ru.
Состояние здоровья Градского обострилось еще в сентябре этого года после перенесенного коронавируса. Он скончался на 73-м году жизни 28 ноября в одной из столичных больниц. Причиной смерти стал ишемический инсульт. Местом последнего пристанища станет Ваганьковское кладбище Москвы. Именем музыканта и поэта могут назвать улицы и сквер на его малой родине — в городе Копейске Челябинской области.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как поклонники попрощались с Александром Градским.
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