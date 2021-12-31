Рунический гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года для всех знаков зодиака

Редкое искусство чтения рун не раз помогало провидцу Игорю Вечерскому предрекать события мирового масштаба, природные катаклизмы и перипетии в судьбе знаменитостей. Многие эксперты в области тонких материй сверяются именно с руническим гороскопом, так как считают его наиболее точным. Для своих читателей 5-tv.ru приготовил прогноз и ценные советы от признанного предсказателя с 3 по 9 января 2022 года.

Овен

Хагалаз, перевернутый отал и иса рекомендуют взять паузу и заняться своими делами, подумать о предстоящих планах и событиях. Желательно заняться обустройством жилища, направить усилия на создание уюта и комфорта домашнего очага, в зоне отдыха. Важно набраться сил для следующих этапов жизни.

Телец

Дагаз, перевернутая райдо и перевернутый отал советуют не вносить коренные изменения в запланированные дела. Лучше сконцентрироваться на своем внутреннем мире и обратить свой взор на собственное будущее: именно этот период располагает к хорошему целеполаганию и помогает обозначить нужный вектор развития.

Близнецы

Перевернутая беркана, дагаз и перевернутая кено говорят о том, что ваши планы могут измениться в соответствии с существующими условиями. Руны указывают на многочисленные вариации развития событий этой недели, нежели те, которые вы строили ранее. Проанализируйте задуманное, просчитайте все плюсы и минусы и выберите самый лучший вариант.

Рак

Эйваз, наутиз и кено предупреждают вас о том, что могут появиться недопонимания с людьми, если вы будете стараться держать все под своим контролем и пытаться управлять всеми процессами, навязывая свою волю. Иногда стоит соглашаться на компромисс, позволяя другим привнести что-то новое в вашу жизнь.

Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака

Лев

Кено, перевернутый турисаз и перевернутый ансуз предупреждают о вероятности возникновения конфликтов, которые вы успешно преодолеете, если будете четко осознавать, что и когда следует делать. И, самое главное, обратите внимание на сферу речи, развивайте ее: этот важный навык поможет вам достичь новых успехов в будущем.

Дева

Наутиз, перевернутый турисаз и перевернутый эваз рекомендуют вам рассмотреть дальнейшие действия, направленные на смену обстановки и перемены, как внутренние, так и внешние. В этот период времени вы сможете преодолеть многие застойные явления, которые сформировались ранее.

Весы

Хагалаз, перевернутый альгиз и йера говорят о том, что вы достаточно потрудились в предыдущие периоды своей жизни, а сейчас пришло время отдохнуть и посмотреть на свою деятельность с другого ракурса. Постараться понять те сложности, которые были у вас ранее, чтобы избежать их в будущем.

Скорпион

Эйваз, беркана и перевернутый отал советуют обратить внимание на взаимодействие с близкими, потому что существует ряд вопросов, которые должны тянутся из прошлого. В это время вы можете хорошо поработать над своими отношениями и сделать их более благоприятными и улучшающимися на длительный промежуток времени.

Стрелец

Перевернутый турисаз, отал и ингуз рекомендуют вам активный отдых, активное времяпрепровождение. Эти занятия помогут вам поднять свой эмоциональный фон, отдохнуть от рутины и повседневности, а также они откроют для вас новые горизонты возможностей.

Китайский гороскоп на 2022 год для всех знаков

Козерог

Перевернутый альгиз, перевернутая беркана и перевернутый лагуз советуют обратить внимательно на свое здоровью, не перетруждая организм. Стоит более тщательно подходить как к собственному рациону питания, так и вопросам качества еды своего окружению. Наступает время, когда вы можете восстановить свои силы и улучшить свое ресурсное состояние.

Водолей

Хагалаз, наутиз и перевернутая кено предупреждают о необходимости следить за своим здоровьем: оно проходит через некоторые испытания, связанные с жизнью, жизненные моментами, различными перипетиями. Это касается как эмоционального, так и физического состояния. В этот промежуток времени только абстрагировавшись от всех дел, вы сможете преодолеть накопившиеся сложности и создать хороший потенциал на плодотворное будущее.

Рыбы

Перевернутая вуньо, гебо и перевернутая феху говорят о том, что вам необходимо обратить внимание на свою финансовую успешность, проанализировать затраты и увидеть возможности все увеличивающегося денежного потока. В то же время существует риск непредвиденных трат, которые могут быть не совсем рациональны и сейчас просто не оправданы. В этот промежуток времени вы сможете хорошо наладить необходимые коммуникации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что астропсихолог назвала даты рождения людей, для которых 2022 год будет сложным.