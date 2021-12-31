На посошок: что ждет каждый знак зодиака в новогоднюю ночь

Сегодня, 31 декабря 2021 года, многие из нас ждут наступления новогодней ночи: магический момент перехода из одного года в другой дарит надежду на лучшее, более чудесное будущее. Западный астролог Евгения Ноздрачева в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала, чего стоит ждать представителям всех знаков зодиака в ночь на 1 января.

Овен

Овнам захочется распланировать последний день уходящего года таким образом, чтобы все шло только по задуманному ими плану. Новый год вы встретите активно и весело, скорее всего, в кругу родственников.

Телец

В последние часы уходящего года Тельцы будут богаты на проявление эмоций и очень общительны. Новый год пройдет гармонично, с яркими эмоциями и чувствами.

Близнецы

Вы творчески настроены на сегодняшнюю ночь, но все, что вам нужно — классная музыка, невероятно вкусная еда и любимый человек рядом.

Рак

В последний день года вы очень активны и стараетесь все успеть, враз завершить недоделанное. Звезды рекомендуют составить план и все взять в свои руки: вы — главные в эту новогоднюю ночь.

Лев

Львы — главные креативщики в новогоднюю ночь: все необычные блюда и развлечения будут придуманы именно вами. Совет от звезд: наслаждайтесь танцами и отдыхом, не забыв записать видео на память.

Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака

Дева

В последний день года ваша природная рациональность уже не та: вы желаете праздника и ярких эмоций. Ваш план на эту ночь — расслабиться и наслаждаться происходящим.

Весы

Вам важна поддержка в приготовлениях к празднику. Пригласите друзей и вместе с любимыми в обнимку отметьте самую важную ночь года.

Скорпион

Ваше влияние в последний день года очень велико, вы стремитесь успеть завоевать весь мир. Отметьте эту волшебную ночь ярко и страстно.

Стрелец

Сегодня вы везунчики, поэтому обращайте внимание на все знаки и приходящие возможности. Под бой курантов обязательно загадайте важное желание, и оно сбудется.

Козерог

В последний день года вы очень активны. Воспользуйтесь этим ресурсом, влияя на происходящее вокруг и решая задачи: у вас все получится! В эту новогоднюю ночь вы совершите прорыв.

Читайте также Птица счастья: как сделать 2022 год удачным для любых начинаний

Водолей

Напряженность последних дней спадет, и вы расслабитесь в кругу своей семьи. В эту ночь важно отпустить контроль и наслаждаться моментом.

Рыбы

Вам открылось множество возможностей, поэтому хватайте их скорее. Начиная с новогодней ночи по май 2022 года исполнится ваша большая мечта, самое время загадать желание, пока часы 12 бьют…

Ранее 5-tv.ru раскрыл, каким знакам зодиака новогодняя ночь сулит фееричный секс.