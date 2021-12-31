Проверка чувств: Восточный гороскоп на январь 2022 года

Символ года, Голубой Водяной Тигр, решил начать 2022 год с сюрпризов каждому из братьев китайского гороскопа. Все секреты приключений в первый месяц года эксклюзивно для 5-tv.ru раскрыла астролог и эксперт в области китайской метафизики Елена Егорова.

Дракон

(Годы — 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940)

В январе все вокруг вас будет словно окутано тайной, покровом неизвестности, поэтому стоит тщательно проверять информацию и подтверждать факты. Точно так же и вы сами, скорее всего, скрываете свои чувства. Велика вероятность, что могут возникнуть отношения, которые вы не захотите афишировать окружающим. Драконам не стоит волноваться и беспокоится о делах сердечных: в ваших отношениях будут царить гармония и счастье. В январе проявится влиятельный и надежный человек, он сможет вам помочь.

Змея

(Годы — 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941)

На январь гороскоп предвещает вам путешествие или вы, возможно, отправитесь в интересный путь. Настало время ставить цели, расписывать планы на будущее. Могут проявиться свежие желания, возникнут новые приоритеты: вам захочется освоить другую тему или выйти на совершенно новый уровень. В этом важном деле стоит прислушаться к своей интуицию и идти за своими желаниями. Однако помните, что пока у вас не будет четкого плана и представления о конкретном пути к цели, то мечта может и не реализоваться. Рекомендация: составить поэтапный план действий на следующий год.

Лошадь

(Годы — 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942)

В январе вы будете полны энергии, начинайте давно запланированное: у вас все будет получаться. Вам светят приятные новости, получение приятных подарков, есть очень большая вероятность того, что все ваши желания осуществятся. Вам предстоит просто волшебный месяц январь. На любовном фронте тоже ждут большие перемены: возможно возникновение новых чувств, предстоит знакомство с новым партнером противоположного пола, в которого легко будет влюбиться. В целом, даже то, что вы не задумывали на январь, будет удаваться: это шикарный месяц для воплощения мечты.

Коза

(Годы — 2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943)

С вами будут происходить интересные события, вы получите важные новости, большей частью они коснутся ваших отношений или друзей. Вполне вероятно, что поначалу неожиданные вести вам могут не совсем понравиться, но не переживайте, все встанет на свои места. Самое время сконцентрировать внимание на себе любимом, заняться собственной личностью, отказаться от ненужных людей и вещей, настроиться на новый образ жизни. Это могут быть как занятия спортом, так и переход на полезное питание — самое время перестроиться на новый лад в январе, после праздников. Январь предвещает поездку, в которой вы будете не одиноки.

Обезьяна

(Годы — 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944)

Родившимся в год Обезьяны откроется тайна, ранее скрывавшаяся от вас. Будьте внимательны и осторожны: за вашей спиной могут происходить события, о которых вы даже не догадываетесь. Опасайтесь предателей и держите ценные вещи — информационный материал, базы данных, пароли — в надежном месте, не оставляйте свои ценные вещи, особенно кошельки и сумочки в общественных местах. На вашем поведении тоже будет печать скрытности: вы будете склонны действовать втайне от окружающих, не раскрывая всех карт, словно готовя кому-то сюрприз. Также вы сможете осуществить незаметные покупки, провернуть финансовые операции таким образом, чтобы никто о них не догадался.

Рекомендация: окружите себя тайной, и в конце месяца вас ожидают подарки и финансовые поступления.

Петух

(Годы — 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945)

В январе вы будете находиться перед выбором: вам предстоят два важных дела, и только одному можно будет отдать предпочтение. Возможно, на весах непростого выбора окажутся заманчивые должности или перспективное место работы, события, связанные с объектами недвижимости или обустройством вашего жилища.

В целом, вас ждет очень приятный месяц с домашними хлопотами, интересными начинаниями, причем вы будете получать удовольствие от того, чем будете заниматься.

Собака

(Годы — 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946)

В январе вам нужно быть аккуратными в своей компании: от вас могут что-то скрывать, договариваясь за вашей спиной. И вы сами будете склонны действовать втихую, готовя сюрприз человеку из своего окружения, тем более что вы планировали в январе быть более таинственными. В первый месяц года будьте внимательны с ценными вещами, есть риск краж: носите ценные вещи при себе, не оставляйте их в общественных местах. Кроме того, стоит позаботиться о своем здоровье, постарайтесь не переборщить на январских праздниках с продуктами питания или алкоголем. Радость от взаимодействия с друзьями не заставит себя долго ждать, и вы получите массу приятных эмоций.

Свинья

(Годы — 2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947)

Пришло время узнать секреты своих старых друзей, гарантируем, что вам очень понравится то, что вы узнаете. Приготовьтесь получать подарки и встречаться со своими закадычными друзьями, которых вы уже давно не видели. Январь будет для вас очень эмоциональным, радостным и веселым месяцем. Готовность номер один к захватывающим и приятным начинаниям: действуйте!

Крыса

(Годы — 2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936)

Январь пройдет под эгидой чего-то нового, поэтому если вы уже готовы к новому проекту, смело действуйте, приступайте к его осуществлению. Этот месяц будет вам благоволить: можете преуспеть сразу в нескольких делах, причем одновременно. Чтобы получить долгожданный результат, в январе нужно действовать очень быстро, и тогда вы обязательно достигните желаемого.

Бык

(Годы — 2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937)

Январь — это ваш месяц: вы будете прекрасно выглядеть и находиться в центре внимания, обращая на себя взоры людей. Быки будут полны энергией, но при этом нужно стараться не вовлекаться в спор и выяснение отношений с кем бы то ни было: не всем понравится ваше ощущение счастья и успеха.

Задача месяца — сохранять энергию и действовать, не рассказывая окружающим о своих дальнейших планах.

Тигр

(Годы — 2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938)

Январь для Тигров пройдет под темой личных отношений: очень высока вероятность познакомиться с интересным человеком противоположного пола. Судьбоносная встреча может произойти и в социальных сетях. Если же вы уже состоите в отношениях, в таком случае велика вероятность перехода на следующий уровень. Чтобы не ошибиться, будьте внимательны, слушайте свое сердце, не берите на себя слишком много и не давайте много обещаний. В январе будет высока вероятность совместной поездки с любимым человеком.

Кролик

(Годы — 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939)

Для Кроликов этот январь будет очень знаменательным: вы сможете продемонстрировать все свои знания и умения. Вы сможете отлично презентовать себя на собеседовании, при прохождении тестирования на новую должность, на экзаменах — везде вас ждет успех. Если вы давно планировали сменить работу или что-то кардинально поменять на нынешней должности, то знайте — вопрос обязательно разрешится в вашу пользу. Вас ждут приятные эмоции от встреч с разными людьми, особенно друзьями. Немалую радость доставят подарки, в том числе неожиданные.

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