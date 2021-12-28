Король или шут? Как сочетание восточного и зодиакального гороскопов влияют на характер

Многие люди любят узнавать о себе и своем будущем, ориентируясь либо на восточный гороскоп, либо на зодиакальный. Но астрология — вещь многогранная. Поэтому звездные специалисты соединили два гороскопа и смогли больше узнать о характерах людей. Чтобы узнать, какие черты вам присущи, на что вы ориентируетесь в жизни, найдите в таблице пересечение своих знаков по году рождения и по гороскопу. После этого вы сможете получить цифру, которая даст вам ответ.

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I Король

Если вам выпала цифра I, вы живете, как Король, по принципу все или ничего. В какой бы жизненной ситуации вы не оказались, вы всегда сможете выйти из нее не просто достойно, а даже победителем. В то же время Король вовсе не стремится руководить, потому что ему попросту это не нужно. Король не имеет комплекса неполноценности и не жаждет самоутверждаться за счет окружающих. По словам астрологов, такие люди спокойны и уверенны в себе.

II Вождь

Если при сочетании двух гороскопов вам выпала цифра II, вы — Вождь. Это значит, что скорее всего вы тяготеете к позиции учителя. А главная ваша сила — убеждение. Одной из главных задач в жизни такие люди ставят ведение за собой окружающих. Открытость, отсутствие лживости и лицемерия, острое чувство справедливости — все это помощники Вождей в реализации своих масштабных проектов.

III Рыцарь

Рыцарь — воплощение доброты, честности и любви. Эти люди любят помогать другим. Порой это бывает даже в ущерб себе и своим интересам. Они не ждут похвалы и благодарности. Так как считают такие действия не чем-то великим, а просто долгом. По словам астрологов, Рыцари не бросят в трудную минуту, помогут советом и проявят заботу.

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IV Аристократ

Главное предназначение Аристократа — нести в мир красоту. Эти люди любят искусство, творчество и эстетику. Но, пожалуй, главная их любовь — общество, в котором они могут блеснуть всеми своими талантами. Потому зачастую стараются избежать конфликта, ссор и выяснения отношений, считая это всего лишь тратой сил.

V Профессор

Рационализм и здравомыслие — то, что отличает Профессора. Он последователен, умеет красиво говорить и убеждать, находить общий язык со всеми. С такими чертами характера места для эмоций нет, потому что если им поддаться, то выстроенный стабильный и привычный мир рухнет.

VI Шут

Смешить и веселить народ — главная задача Шута. Поначалу может показаться, что человек не слишком умный, однако при близком знакомстве вы заметите настоящего интеллектуала. Он хорошо разбирается в человеческой психологии, потому знает, как себя нужно вести с разными людьми. Шут ценит свободу, креатив и независимость, говорят астрологи.

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VII Вектор

Если вам выпало число VII, значит вы любите познавать все неизвестное и нестандартное. Одной из важных целей для Векторов является избавление мира от всего скучного и унылого. Такие люди сексуальны и притягательны. По словам астрологов, Векторы — это люди с настоящим ураганом страстей.

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