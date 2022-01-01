Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 января

Общий фон предстоящей недели скорее положительный. Нас ждут романтическое настроение, любовные приключения, и вообще стремление к красоте и гармонии будут сопутствовать нам. Также будет повышенное количество энергии. Возможны злоупотребление алкоголем, запутанность и иллюзии, а также активное и даже агрессивное отстаивание их.

Какой предстоящая неделя будет для каждого из знаков зодиака, 5-tv.ru рассказал астролог Сергей Седашёв.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам предстоит неделя со смешанным влиянием планет. Высокая активность и трудоспособность будут помогать вам справиться с трудностями. Но отсутствие фокуса и склонность к конфликтам могут эти же трудности и создавать. Лучше не принимать важных решений, а активно и настойчиво делать то, что уже решили ранее. Также очень полезны будут занятия спортом.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам предстоит очень гармоничная неделя. Ощущение собранности и фокуса поможет вам увидеть главные ориентиры и поставить цели, принять важные решения и начать двигаться в выбранном направлении. Также вам будет сопутствовать ощущение гармонии и красоты, мягкости и нежности. Неделя благоприятна для личной жизни.

Близнецы — гороскоп на неделю

Для Близнецов продолжается очень конфликтный период. Возможны прямые столкновения, стычки с оппонентами, раздоры и разрывы отношений. Избегайте конфликтных ситуаций, старайтесь контролировать свое раздражение. Большинство споров на этой неделе не назовешь конструктивными — они будут заканчиваться с потерями для всех сторон.

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Рак — гороскоп на неделю

Для Раков неделя напряженная. Возможны конфликты с окружающими по принципиальным вопросам. Вам будет сложно проявить себя, не задевая чувства окружающих. Также и вас будут задевать проявления окружающих, даже вполне невинные с их точки зрения. При этом, скорее всего, не получится найти пути к компромиссу и гармонии.

Лев — гороскоп на неделю

Львам предстоит активная и энергичная неделя. Положительные энергии силы и напористости помогут вам преодолевать препятствия, утвердить свое лидерство, уверенно двигаться вперед. На что направить такие энергии — решать, конечно, вам. Но, помимо всего прочего будут особенно полезны занятия спортом.

Дева — гороскоп на неделю

Девам предстоит неделя со смешанным влиянием планет. Вы хорошо знаете, чего хотите, сфокусированы и нацелены на результат. Это состояние будет помогать вам двигаться к вашим целям. Но при этом у вас возможны вспышки раздражения и повышенная конфликтность. Это может перечеркивать некоторые успехи и ставить под удар ваши достижения.

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Весы — гороскоп на неделю

Для Весов неделя скорее напряженная. У вас могут чередоваться периоды повышенной уверенности в себе с периодами полной растерянности. Иногда вам кажется, что вы точно знаете, что делать. А иногда — что вы совсем запутались. Постарайтесь уловить этот ритм и действовать в периоды уверенности. Важных решений пока что все же лучше не принимать.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам предстоит период собранности и уверенности. Вы хорошо знаете, чего хотите, готовы расставить приоритеты и распределить свои силы. Воспользуйтесь этим периодом, чтобы активно действовать и двигаться вперед. Неделя также хороша для того, чтобы поставить стратегические цели и наметить план действий.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам предстоит очень энергичная неделя. Всплески активности порой будут переходить во вспыльчивость и раздражение. Старайтесь удержаться на гребне волны. Полностью используйте энергетический потенциал недели, но не впадайте в состояние гнева, и раздражительности. Помочь в этом вам могут активные занятия спортом.

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Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам предстоит очень глубокая и насыщенная неделя. Для вас сейчас идеальный период, чтобы заглянуть вглубь себя, прочувствовать свое место в этом мире, чего вы хотите достичь, как проявиться, что хотели бы иметь. Найдите эти ответы внутри себя, и все встанет на свои места. Вы будете знать, что делать, и как распределить свои ресурсы. К тому же неделя принесет вам положительный романтический фон и будет благоприятствовать восстановлению и укреплению чувств.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям предстоит активная и энергичная неделя. Вы будете уверенны в себе и напористы. Это поможет вам реализовать все ваши цели, поэтому смело поднимайте планку. Также используйте те действия, которые раскрывают и направляют вашу энергичность — например, занятия спортом.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам предстоит неделя со смешанным влиянием планет. Особенно сильно может проявиться конфликтность и обидчивость. Возможно, вы почувствуете себя жертвой, возможно, просто испытаете обиду. Выйти из этих состояний поможет внуренний фокус на ваших ценностях и целях. Задавайте себе вопросы: «К чему я хочу прийти, что для меня ценно?». Фокусируйтесь на позитивном, а не на негативном.

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