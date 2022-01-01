Срежь сантиметры — добавь монет: астролог назвала даты денежных стрижек в январе 2022 года

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Ника Шумерская
Ника Шумерская Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Эксклюзив 7 268

Эксперт в области китайской метафизики Елена Егорова специально для 5-tv.ru перечислила наиболее благоприятные даты в январе 2022 года, которые позволят обогатиться после похода к парикмахеру.

Фото, видео: Depositphotos / SimpleFoto; 5-tv.ru

Планируя очередной поход к парикмахеру, стоит обратить внимание на особенные дни, в которые обычная стрижка не только избавит от финансовых проблем, но и усилит звон монет в вашем кошельке. Наиболее благоприятные даты в январе 2022 года, которые позволят обогатиться после похода к парикмахеру, специально для 5-tv.ru перечислила астролог, эксперт в области китайской метафизики Елена Егорова.

Рекомендуемая экспертом техника, конечно, не заменит вам работу и другие способы привлечения заработка, но позволит существенно усилить финансовый поток и приманить удачу и успех на свою сторону. Правильное проведение привычного действия, уверена специалист по звездам, придаст вам дополнительную энергию, в том числе при ведении бизнеса.

«После денежной стрижки к вам может прийти новый клиент, вы можете заключить очень выгодный контракт, вам могут вернуть долг или вы можете найти деньги на улице — в любом случае, ваша финансовая активность возрастет в разы», — предрекла провидица.

Для того, чтобы магия волос сработала, нужно в специально рассчитанные дни подстричь волосы у парикмахера или доверить манипуляции с шевелюрой близкому человеку. При этом не обязательно кардинально менять имидж, достаточно подстричь кончики ваших волос: даже несколько миллиметров не только освежат ваш образ, но и активируют финансовую энергию.

Важный момент: нельзя стричь волосы себе самому, в этом случае вы рискуете получить абсолютно обратный эффект.

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«Запланировать поход в салон красоты, записаться в парикмахерскую я рекомендую 8, 10 и 20 января», — отметила астролог.

Если в обозначенные дни по каким-либо причинам вы не можете попасть к мастеру, то эксперт не видит ничего плохого в том, если вы самостоятельно, в домашних условиях, подстрижете друг друга с супругом, а также обновите стрижки ваших детей: так вы еще больше усилите денежный магнетизм волос.

Как 5-tv.ru писал ранее, астролог назвала периоды «холостой Луны» — худшие дни для зачатия, женитьбы и новых дел в январе 2022 года.

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