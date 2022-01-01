ТОП-6 нововведений, которые облегчат жизнь россиян в 2022 году

В Госдуме рассказали, какие законы вступают в силу с 1 января 2022 года, и как эти нововведения позволят упростить жизнь россиян. Как отмечается, изменения коснутся пенсий, больничных, выплат на детей, субсидий на ЖКУ и других важных сфер общественной жизни.

Для автомобилистов — отмена техосмотра для личного автотранспорта

С нового года не нужно будет проходить техосмотр легковых автомобилей или мотоциклов, если транспорт используется в личных целях. Штрафовать за отсутствие диагностической карты водителей не должны. Согласно нововведениям, она обязательна теперь только для такси, автобусов и грузовиков. Также пройти техосмотр придется владельцам автомобилей или мотоциклов старше четырех лет при постановке на учет, смене владельца или изменений конструкции. Нововведение коснется около 50 миллионов транспортных средств и сделает жизнь проще для их владельцев.

Для семей с детьми — изменения в порядке расчета среднедушевого дохода и увеличение пособия

В новом году больше семей смогут получать ежемесячную выплату на первого и второго ребенка в возрасте до трех лет. Помощь от государства положена в том случае, если среднедушевой доход меньше двух прожиточных минимумов для трудоспособного населения в регионе. При этом, если раньше этот показатель брали за второй квартал предыдущего года, то теперь — на год обращения. Также вырастет и размер пособия. Он будет равен прожиточному минимуму для детей на тот год, когда обратились за выплатой.

Для нуждающихся в субсидии на оплату ЖКУ — упрощение оформления

Ранее основанием для отказа в получении субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг было наличие задолженности. Теперь же ее могут не предоставить только если дело о взыскании долга было рассмотрено в суде и судебный акт вступил в силу. Кроме того, для получения субсидии и компенсации на оплату ЖКУ не придется предоставлять документы.

Для работников — прямые выплаты ФСС

С нового года страховые выплаты будут перечисляться напрямую Фонда социального страхования (ФСС) на банковский счет или через Почту России. Благодаря нововведению граждане смогут своевременно получать перечисления вне зависимости от финансового положения работодателей. Изменения коснутся выплат по больничным, пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком, а также единовременного пособия при рождении ребенка.

Для инвалидов — оформление пенсии без заявления

Для оформления страховых и социальных пенсий по инвалидности, а также пенсий по предложению службы занятости, теперь не нужно писать заявление. Назначаться в беззаявительном порядке будут также выплаты социальные доплаты к пенсии, к примеру, до уровня прожиточного минимума. Кроме того, Пенсионный фонд России будет раз в три года уведомлять женщин с 40 лет и мужчин с 45 лет о том, как происходит формирование пенсии.

Для владельцев оружия — реестр Росгвардии

Росгвардия будет формировать и вести в электронном виде реестры лицензий и разрешений, где будут содержаться сведения о приобретении, экспонировании и коллекционировании оружия и патронов к нему.

В реестре будут указаны данные юридического лица или гражданина, которому выдана лицензия или разрешение, его имя, паспортные данные, основание и дата выдачи, срок действия документов на оружие.

Помимо этого, в России с 2022 года начинает действовать единый федеральный информационный реестр. В нем будет указано имя, дата и место рождения, а также пол, гражданство, СНИЛС и ИНН, семейное положение. Ожидается, что закон позволит упростить получение субсидий и льгот и уменьшит бумажную волокиту.

Позаботились парламентарии и о братьях наших меньших. Так, с нового года на законодательном уровне запрещается работа зоопарков, цирков, зоотеатров, дельфинариев без лицензии. Ожидается, что это позволит обеспечить содержание животных в должных условиях.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что сдающих квартиры туристам россиян хотят заставить платить налог в размере 4%.