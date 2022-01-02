Собачий кошмар: почему нельзя прикасаться к беспокойно спящему псу

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Алиса Маркова
Алиса Маркова Алиса Маркова Журналист Эксклюзив 3 541

Кинолог Стернина объяснила, почему нельзя трогать беспокойно спящую собаку

Фото, видео: Depositphotos / Flydragonfly

Кинолог объяснила собачникам, почему не нужно тормошить и будить руками своих питомцев, когда им снятся плохие сны.

Скулеж и рычание спящего пса — повод задуматься о том, что не так в жизни вашего питомца, уверена кинолог. Собакам действительно могут сниться кошмары и их странное поведение во сне — тому доказательство. Попытки побежать, внезапный лай и другие всплески эмоций так или иначе замечали за своими любимцами все владельцы хвостатых. Кинолог-зоопсихолог Ольга Стернина в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала, как можно помочь своему питомцу в такой ситуации.

В том, что собаки видят сны, нет ничего удивительного. Они обладают элементарной рассудочной деятельностью, а также псы достаточно эмоциональны, чтобы происходящие в их жизни события оставляли определенный отпечаток в подсознании, отметила специалист. Будет сниться вашему питомцу что-то приятное или страшное — зависит от происходящего в его жизни.

«Если ваша собака во сне виляет хвостом, там радуется, то здесь можно расслабиться — значит у нее все хорошо в жизни. А вот если ваша собака скулит, рычит, с кем-то борется, от кого-то убегает во сне — это повод, конечно, задуматься, что не так у нее в жизни, какие неприятные события происходили, от чего она испытывает дискомфорт», — рассказала кинолог-зоопсихолог Ольга Стернина.

Кинолог в таких случаях советует пересмотреть свои отношения с собакой. Важно обратить внимание на то, от чего животное может испытывать стресс, пугаться, и по возможности исключить этот фактор из его жизни.

Стернина также подчеркнула, что ни в коем случае не стоит спасать своего любимца от кошмара руками. Попытки разбудить собаку даже самым мягким расталкиванием могут обернуться укусами — спросонья животное может не разобраться в благих намерениях хозяина.

«Если вам жалко, если вы хотите как-то прервать это неприятное сновидение, попробуйте достучаться до своей собачки голосом, а дальше уже думать, что не так, почему ей снятся плохие сны», — подытожила зоопсихолог.

Важно отнестись к страшным снам питомца с вниманием и чуткостью, поскольку их учащение может привести не только к ухудшению настроения пса, но и к серьезным заболеваниям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, из-за чего питомцы могут проявлять агрессию по отношению к новому человеку в доме. Специалисты отметили, что защита территории — не единственная причина угрожающего поведения животных.

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