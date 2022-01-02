Из ребенка-актера в горячего серфингиста: как выглядит Лео из сериала «Клон» 20 лет спустя

|
Алиса Маркова
Алиса Маркова Алиса Маркова Журналист 1 055

Завершивший карьеру актера Виктор Кугула активно ведет социальные сети, радуя подписчиков своими пикантными пляжными фото.

Из ребенка-актера в горячего серфингиста: как выглядит Лео из сериала «Клон» 20 лет спустя

Фото: Кадр из сериала "Клон" (2001)

Виктор Кугула, сыгравший малыша Лео в сериале «Клон», уже давно не похож на милого ребенка со стрижкой «под горшок». Бразильский актер обзавелся бородой, волосатой грудью и множеством экстремальных увлечений, среди которых есть место и боксу, и серфингу. Также артист пробует себя в написании музыки — в шапке его Instagram есть ссылка на Soundcloud.

После популярнейшего в России «Клона» Кугула снялся еще в трех сериалах, в том числе в ленте «Женщины в любви». Однако активно набиравший популярность актер внезапно пропал из поля зрения поклонников в 2005 году.

Как позже признался сам Кугула, опровергнув слухи о трудностях в карьере, ему попросту наскучила актерская деятельность. Бразилец решил развиваться в направлении PR и не планирует возвращаться в киноиндустрию.

Из ребенка-актера в горячего серфингиста: как выглядит Лео из сериала «Клон» 20 лет спустя

1/5

Instagram @cugula

2/5

Instagram @cugula

3/5

Instagram @cugula

4/5

Instagram @cugula

5/5

Instagram @cugula

Кугула крайне редко соглашается на общение с прессой, контактов с бывшими коллегами по «Клону» не поддерживает. Ранее он признавался, что роль Лео до сих пор отбрасывает тень на его жизнь.

Неудивительно, поскольку персонаж актера запомнился и полюбился многим поклонникам нашумевшего сериала. Юному бразильцу удалось воплотить на экране образ покладистого и вместе с тем хулиганистого Лео, постоянно переживавшего из-за поведения матери Деузы и доктора Альбьери. Герой получился неоднозначным, вызывающим и умиление, и недовольство, что и выделило его среди других персонажей.

Ранее 5-tv.ru публиковал тест на знание сериала «Клон».

-8° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
74.29
0.64 84.07
0.87
Надежный путь к сердцу: как влюбить в себя представителя любого знака зод...

Последние новости

1:13
Какие анализы нужно сдать россиянам, чтобы не пропустить «постковидный» синдром
0:55
В Ленинградской области нашли угнанный мобильный пункт вакцинации
0:37
Когда и зачем нужно удалять зубы мудрости? — объясняет стоматолог
0:19
Число лидера: нумеролог рассказал о значении цифры 22
0:01
Фродо уже не тот: Как изменились герои фильма «Властелин колец: Братство кольца»
0:01
День мученицы Иулиании: что можно и что нельзя делать 3 января

Сейчас читают

День мученицы Иулиании: что можно и что нельзя делать 3 января
Возьмите от жизни максимум! Астропрогноз на неделю с 3 по 9 января 2022 года
Надежный путь к сердцу: как влюбить в себя представителя любого знака зодиака
Какие выплаты и кому планируются в России в 2022 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год