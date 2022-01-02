Виктор Кугула, сыгравший малыша Лео в сериале «Клон», уже давно не похож на милого ребенка со стрижкой «под горшок». Бразильский актер обзавелся бородой, волосатой грудью и множеством экстремальных увлечений, среди которых есть место и боксу, и серфингу. Также артист пробует себя в написании музыки — в шапке его Instagram есть ссылка на Soundcloud.

После популярнейшего в России «Клона» Кугула снялся еще в трех сериалах, в том числе в ленте «Женщины в любви». Однако активно набиравший популярность актер внезапно пропал из поля зрения поклонников в 2005 году.

Как позже признался сам Кугула, опровергнув слухи о трудностях в карьере, ему попросту наскучила актерская деятельность. Бразилец решил развиваться в направлении PR и не планирует возвращаться в киноиндустрию.

Из ребенка-актера в горячего серфингиста: как выглядит Лео из сериала «Клон» 20 лет спустя 1/5 Instagram @cugula 2/5 Instagram @cugula 3/5 Instagram @cugula 4/5 Instagram @cugula 5/5 Instagram @cugula

Кугула крайне редко соглашается на общение с прессой, контактов с бывшими коллегами по «Клону» не поддерживает. Ранее он признавался, что роль Лео до сих пор отбрасывает тень на его жизнь.

Неудивительно, поскольку персонаж актера запомнился и полюбился многим поклонникам нашумевшего сериала. Юному бразильцу удалось воплотить на экране образ покладистого и вместе с тем хулиганистого Лео, постоянно переживавшего из-за поведения матери Деузы и доктора Альбьери. Герой получился неоднозначным, вызывающим и умиление, и недовольство, что и выделило его среди других персонажей.

Ранее 5-tv.ru публиковал тест на знание сериала «Клон».