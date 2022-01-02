Ирина Хакамада призналась, что осталась с долгами после смерти мужа

Политик и общественный деятель Ирина Хакамада откровенно рассказала, как переживает смерть мужа, с которым они прожили четверть века. По ее словам, справиться с трагедией ей помогли верные друзья, которые были рядом в трудный момент.

Также Хакамада упомянула, что у нее осталось много долгов, с которыми пришлось разбираться.

«Что у меня произошло в этом году? У меня умер муж. 25 лет прожили вместе. Долгов вообще… С другой стороны, мы были очень веселыми людьми, находились на одной волне… Повезло, что у нас был свободный брак, в этом есть позитив, поэтому произошедшее не воспринимается так трагично. Не умер он у меня на руках. В начале у меня было горе-горе-горе. Друзья каждую секунду думали обо мне, развлекали, не высказывали мне соболезнования. Были рядом, таскали по всем тусовкам», — призналась политик в YouTube-шоу Натальи Синдеевой.

Хакамада рассказала, что постепенно ощутила некоторое облегчение, как будто с нее сняли тяжелый груз ответственности. Она внезапно осознала, что теперь в ответе только за свою дочь, тогда как раньше ей казалось, что у нее на руках двое детей, включая супруга.

Бизнесмен Владимир Сиротинский за девять месяцев до смерти перенес сложнейшую операцию на сердце и чудом выжил. Жена, понимая серьезность ситуации, настаивала на том, чтобы он продолжил лечение, но мужчина отказывался.

О кончине супруга Хакамада сообщила 15 сентября. По словам Ирины, он умер не у нее на руках, ведь они жили в свободном браке. По обоюдной договоренности оба супруга позволяли себе увлечения на стороне.

Такой подход к семейным отношениям, политик обосновывает убеждением, что все мужчины по своей природе полигамны и в большинстве своем не способны долгое время хранить верность одной избраннице. Как женщина мудрая, прошедшая через огромное количество испытаний, Хакамада решила сохранять брак ради общей дочери, закрывая глаза на измены мужа, при этом и себе позволяла романтические увлечения.

Общая дочь Хакамады и Сиротинского родилась в 1997 году. У девочки врачи диагностировали синдром Дауна. Позднее у нее также было обнаружено онкологическое заболевание. Благодаря усилиям медиков и тому, что лейкоз был выявлен на ранней стадии, страшный недуг удалось победить.

Сейчас девушка живет активной, насыщенной жизнью, ведь мама сделала все, чтобы Мария была прекрасно социализирована и выросла разносторонне развитой личностью. Несколько лет она встречалась с блогером Владом Ситдиковым, который страдает таким же недугом. Молодые люди прекрасно проводили вместе время, много путешествовали, однако в определенный момент решили расстаться. По словам девушки, они просто «не сошлись характерами».

Ранее 5-tv.ru рассказал о взглядах Ирины Хакамады на воспитание ее «особенной» дочери.