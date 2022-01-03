Коварная Луна: названы самые опасные дни января 2022 года

|
Карина Бернтгольц
Карина Бернтгольц Карина Бернтгольц Журналист 12 887

Смена фаз небесного светила отразится как на окружающей среде, так и на жизни людей, попеременно усложняя и облегчая ее.

Коварная Луна: названы самые опасные дни января 2022 года

Фото: Depositphotos / rfphoto

Период убывающей Луны — самое коварное время для человека. В эту фазу лучше максимально беречь силы и воздержаться от серьезных активностей и судьбоносных решений, они могут принести сомнительные плоды. Речь идет о промежутках с 19 по 24 и с 26 по 31 января в 2022 году. 

Именно в это время стоит уделить больше внимания отдыху и планированию, а также работе с растениями. Убывающая Луна посылает гораздо меньше энергии на Землю, что влияет на концентрацию соков у корней — их становится больше.

Еще одним уязвимым периодом для людей станет полнолуние, выпавшее в этом месяце на 18 января. Эта фаза является настоящим энергетическим испытанием для всех. Важно поберечь свое ментальное и физическое здоровье, поскольку полнолуние сделает людей уязвимыми к воздействию негативных факторов.

Однако есть в лунном месяце и крайне благоприятные для новых свершений и творческих импульсов дни. До начала первой четверти Луны специалисты советуют активно начинать новые проекты, осуществлять планы и заключать судьбоносные сделки. Первая фаза небесного светила помогает накапливать энергию и силы, которые можно направить в абсолютно любое русло.

Луна будет расти с 3 по 17 января, так что большая часть первого месяца 2022 года крайне благоприятна для продуктивной работы и свежих идей.

Также специалисты выделяют 25 января — третью фазу небесного светила. Этот день лучше всего подходит для саморазвития, а также совершенствования отношений со своим партнером — есть шанс вывести близость на принципиально новый уровень.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие времена года наиболее благоприятны для каждого знака зодиака.

-7° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
74.29
0.64 84.07
0.87
Вино или рюмка водки на столе: что о человеке расскажет алкоголь, который...

Последние новости

12:06
В Омске девять детей попали в больницу с подозрением на отравление хлором
11:58
Дочь Началовой не позвали отмечать Новый год в отчий дом — мачеха оправдалась
11:42
Умер композитор детской передачи «Улица Сезам» Стивен Лоуренс
11:33
В Сирии пятеро военных погибли при атаке ИГ*
11:19
Коварная Луна: названы самые опасные дни января 2022 года
11:06
Большая семья: как выглядят и чем живут родные покойного Иосифа Кобзона

Сейчас читают

Как бы так отдохнуть, чтобы после не устать? Китайский совет дня на понедельник, 3 января
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 января, для всех знаков зодиака
Число лидера: нумеролог рассказал о значении цифры 22
Какие выплаты и кому планируются в России в 2022 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год