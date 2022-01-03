Какие социальные выплаты и на сколько вырастут в 2022 году

С января выросла оплата декретных отпусков и больничных.

С приходом 2022 года в России увеличился размер ряда социальных выплат. Об индексации рассказали в Instagram-аккаунте Государственной думы.

Пособия и выплаты высчитываются, исходя из размера минимальной оплаты труда, который в этом году вырос с 12 792 до 13 890 рублей. Вместе с МРОТ вырос и прожиточный минимум — с 12 654 до 13 793 рублей для трудоспособного населения. Для пенсионеров этот показатель составил 10 882 рубля, а для детей 12 274 рубля.

Произошел и пересчет оплаты больничных. Теперь максимальное пособие за один день по болезни достигает 2572,6 рублей. Оно определяется трудовым стажем сотрудника.

Максимальная сумма за день декрета равноценна оплате больничного, а минимальная составила 456,66 рублей за день. Таким образом, мамы и папы, ушедшие в декрет в 2022 году, смогут получить за 140 дней отпуска от 63 932 до 360 164 рублей.

В свою очередь маткапитал будет индексироваться в феврале исходя из фактической инфляции. Индексация планируется выше анонсированных 4%.

На 2022 год максимальное пособие по безработице в России увеличилось до 12 792 рубля.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, какие пособия на детей вырастут в 2022 году.