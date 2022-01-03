Волочкова впервые показала лицо избранника: «Молодец, жениха увела у невесты»

Анастасия Волочкова впервые показала лицо нового возлюбленного, с которым уже несколько дней отдыхает в своем особняке, демонстрируя развлечения в Instagram.

Оказалось, что свою очередную любовь скандальная балерина встретила на программе «Давай поженимся!», где мужчина по имени Сергей был участником, а Волочкова — приглашенным гостем. Это не помешало ей прямо на глазах потенциальной невесты беззастенчиво флиртовать с мужчиной и увести его после программы. Кадры того, как это происходило, Волочкова и ее новый возлюбленный пересматривают в ролике, который балерина выложила в соцсети.

«Посмотрите этот эфир „Давай поженимся!“, и вы поймете, кто к кому пришел свататься, и к кому посватался!» — подписала видео Волочкова.

Звезда и ее новый ухажер с кануна Нового года наслаждаются обществом друг друга в загородном доме танцовщицы. Мужчина, который оказался отцом-одиночкой, даже успел познакомить Волочкову со своим сыном.

Пристально следящие за личной жизнью Волочковой поклонники уже вовсю поздравляют ее с новыми отношениями, не забывая при этом иронизировать и язвительно насмехаться. Фанаты, привыкшие к частой смене возлюбленных танцовщицы, уверены, что и очередной фаворит ненадолго задержится в ее «покоях». К примеру, роман с предыдущим кавалером — сотрудником РЖД Владимиром — продлился у Волочковой всего несколько месяцев.

«Новая вечная любоффф?»;=

«Ух ты, мужчина новый. Браво, Настя»;

«Настя молодец, жениха увела у невесты»;

«Муж на час»;

«И к ней жить приперся»;

«Ждем раскорячку шпагат с Мальдив, сплетение рук и ног и вечную любовь на две отпускные недели», — острят подписчики в комментариях.

Нашлись и те, кто искренне пожелал Волочковой обрести счастье в новых отношениях. Тем более что Сергей уже публично признался ей в «безумной любви», чего от прежних мужчин балерины не было слышно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Волочкова катается по дому на ягодицах на радость своему новому любовнику.