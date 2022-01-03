Гуляй, шальная императрица: ТОП-4 самых властных знаков зодиака

Представительницам четырех знаков зодиака с рождения определена особая, «императорская» роль. Как пишет uznayvse.ru, эти дамы действительно чувствуют себя любимицами судьбы.

Женщинам-Львам свойственна по-настоящему королевская стать. Они никогда не забывают о чувстве собственного достоинства, умеют держать себя в руках и при этом естественно грациозны. Все эти качества делают представительниц этого знака зодиака желанными гостями как на дружеских посиделках, так и на красных ковровых дорожках.

Но неуступчивость и категоричное неприятие собственных возможных ошибок могут стать причиной серьезных ссор с «львицами». Поэтому при более близком контакте с ними стоит быть начеку.

Тельцы также отличаются своей силой воли, упорством. Они знают, как покорять людей и всегда выглядеть по-королевски. Но если женщина-Телец в ярости, то она становится по-настоящему разрушительной, чувствуя в своих руках власть над другими людьми и используя ее.

Самодостаточность женщин-Овнов и умение с улыбкой выходить из сложнейших ситуаций неизменно восхищает окружающих. Однако холодный ум и тонкие расчеты опасны, когда в представительницах этих знаков пробуждается диктатор. Если женщина-Овен уверена в своей правоте, то она будет отстаивать ее во что бы то ни стало, в том числе и походом по головам.

В остальное же время они представляют собой жизнерадостных принцесс, смотрящих с улыбкой в будущее.

Еще одной звездной царицей является женщина-Рыбы. Из-за мягкости их зачастую недооценивают конкурентки, что очень зря. Рыбы не жаждут власти, но могут манипулировать людьми для достижения своих целей. Главная сила представительниц этого знака — в кругу единомышленников. При должной поддержке рыбы становятся по-настоящему величественными, а их дела достигают королевского размаха.

Ранее 5-tv.ru опубликовал ТОП-4 знаков зодиака, которые презирают гороскопы.