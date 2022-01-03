ТОП-4 знаков зодиака, которые презирают гороскопы

Верить в предсказания звезд или нет — личное дело каждого, скептики встречаются среди всего зодиакального круга. Однако некоторые из знаков зодиака больше склонны сомневаться в астрологическом учении. Они считают, что гороскопы полная ерунда и посмеиваются над звездными пророчествами.

Телец

Этот знак зодиака принадлежит к стихии Земли, для него характерны такие качества как практичность и рассудительность. Тельцы предпочитают смотреть на жизнь без розовых очков. Они трезво оценивают факты и не ждут манны небесной, они всегда полагаются только на самих себя. Если у Тельцов наступит черная полоса, они скорее спишут это на свои неудачи и промахи, чем будут винить во всем звезды.

Козерог

Чаще всего этот знак зодиака категорически не верит в гороскопы и астрологические предсказания. Козерогов гораздо больше интересует их карьера, достаток и успех, поэтому все свободное время они уделяют достижению своих целей, не тратя невосполнимый ресурс на вычитку гороскопов в газете.

Весы

Весы часто сомневаются, в том числе, они не уверены в точности астрологических прогнозов. Однако Весы толерантны и тактичны — они не будут надсмехаться над людьми, которые доверяют гороскопам. Скорее отнесутся к ним с уважением.

Скорпион

Самый большой скептик среди остальных знаков зодиака. Более того, Скорпионы нередко любят высмеять того, чей взгляд на мир отличается от их собственного. Даже если астрологическое предсказание окажется верным, этот знак зодиака припишет это простому совпадению.

Ранее 5-tv.ru опубликовал ТОП-5 знаков зодиака, представительницы которых — нереальные красотки.