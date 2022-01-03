Экс-бойфренд Бородиной заявил, что Омарову «прилетел бумеранг» в виде измен ведущей

Курбану Омарову «прилетел бумеранг» за то, что он в свое время увел из отношений Ксению Бородину. Такое заявление сделал бывший бойфренд телеведущей Михаил Терехов, у которого бизнесмен и отбил любимую женщину. Он уверен — Омаров справедливо получил по заслугам.

«Он тоже дружил с Ксенией, когда я с ней встречался, жал мне при этом руку. Потом они оба стали встречаться», — рассказал адвокат изданию StarHit.

По его мнению, Омарову стоит задуматься о произошедшем. Терехов полагает, что причиной измены со стороны Бородиной мог стать недостаток любви и внимания от супруга. Такое случается, все взрослые люди могут пойти на сторону, уверен бывший бойфренд телезвезды.

«Ксения считает, что таким образом Курбан хочет привлечь к себе внимание. Больше вам скажу: и Ксения привлекает внимание публики», — отметил Терехов.

Адвокат расстался с Бородиной порядка шести лет назад. Разошлись они спокойно, поскольку, как признается сам Терехов, к тому моменту их чувства угасли, и он сам искал любви на стороне.

Сейчас же, по мнению экс-бойфренда телеведущей, Омарову стоит прекратить поливать грязью мать своего ребенка, потому что в сложившейся ситуации больше всего в итоге пострадает дочь знаменитостей Теона. Ради нее стоит прекратить поток сомнительных обвинений и спокойно определить через суд порядок встреч с ребенком.

Угрозы, шантаж и публикация неких доказательств измены могут все испортить, и Омарову придется нести уголовную ответственность, отметил юрист.

Развод телеведущей и бизнесмена уже состоялся, однако последнего все никак не отпускает тема измены его экс-возлюбленной. Он уверен, что та встречалась за его спиной с его же давним другом Трофимом Симищенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Бородина ответила на угрозы Омарова. Она считает, что бывший супруг своими выдумками пытается привлечь к себе внимание.