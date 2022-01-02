Бородина ответила на обвинения Омарова: «17-летние любовницы уже не справляются»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 2 423

Бородина ответила на обвинения Омарова в изменах рассказом о его любовницах

Бородина ответила на обвинения Омарова: «17-летние любовницы уже не справляются»

Фото: Instagram @borodylia

Ранее бизнесмен пригрозил опубликовать видеодоказательство того, что телеведущая «Дома-2» изменяла ему с его «шестеркой». Ответ не заставил себя ждать.

Ксения Бородина и Курбан Омаров развелись в августе прошлого года, но до сих пор не могут забыть друг другу обиды. Несколько часов назад бизнесмен обвинил экс-супругу в изменах, хотя ранее считалось, что брак распался из-за его походов на сторону. Телеведущая не стала отмалчиваться и рассказала об изменах с его стороны.

По словам Ксении Бородиной, слова Курбана Омарова нее имеют ничего общего с реальностью. Она считает, что бывший супруг пытается таким образом привлечь к себе внимание.

«Печально это все и жалко. Видно, 17-летние любовницы уже не справляются», — цитирует ведущую «Дома-2» StarHit.

Бородина подчеркнула, что никогда не изменяла Омарову. Однако ей есть что поведать аудитории о его изменах. Однако она не хочет этого делать, чтобы подрастающая дочка не узнала в будущем горькую правду про любимого папу.

«Если бы я хотела, то давно бы сделала это! У меня есть дочь, которая не заслужила знать правду о своем папе. Там слишком много грязи!» — заключила Бородина.

Телеведущая и бизнесмен прожили в браке шесть лет, но в конце июня Ксения подала на развод и в начале августа брак был расторгнут. Общая дочь Теона осталась жить с мамой, однако отец старается как можно чаще видеться с наследницей и проводить вместе время.

Несколько часов назад Курбан Омаров сообщил на своей странице в Instagram, что получил доказательства об изменах Ксении Бородиной с его «шестеркой». Так бизнесмен назвал своего друга Тимофея Симищенко, с которым телеведущая отпраздновала Новый год. Причем Омаров пригрозил опубликовать подтверждающее его слова видео, если бывшая супруга запретит ему видеться с дочерью Теоной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Курбан Омаров около года догадывался об изменах Ксении Бородиной.

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