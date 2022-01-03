Темная VS светлая: как по дате рождения и руке узнать, на какой стороне ваша душа

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Ника Шумерская
Ника Шумерская Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Эксклюзив 7 493

Эзотерик в эксклюзивном интервью 5-tv.ru назвал точные характеристики, которые позволят поклонникам сверхъестественного узнать о преобладающей стороне характера человека.

Фото, видео: Depositphotos / Artzzz; 5-tv.ru

«Светлая у тебя душа», или «темная ты личность» — как часто вы слышали в свой или чужой адрес такие «комплименты»? Оттенок указывает в таких случаях на позитивные или негативные черты характера, а также о вероятном обладании паранорамльными способностями и применении их во зло либо на благо людей. Экстрасенс Андрей Харрис в эксклюзивном интервью 5-tv.ru назвал точные характеристики, которые позволят поклонникам сверхъестественного узнать о преобладающей стороне характера человека.

По словам эзотерика, при встрече с представителей светлой половины мира, пожимая ему руку или прикасаясь к ней, вы почувствуете тепло и ощущение заботы.

Рукопожатие же представителя темной стихии будет очень жестким и неприятным, а температура руки всегда будет холодной.

«Интересный признак, который можно рассмотреть на ладони — наличие на холме Луны линий треугольника или ромба, а еще лучше — в виде глаза, особенно если он будет представлять из себя всевидящее око — треугольник и кружочек внутри или ромб и кружочек внутри — тогда это на 100% экстрасенсорные магические способности, данные вам богом», — приоткрыл завесу тайны экстрасенс.

Чтобы не ошибиться в диагностике людей, находящихся на темной или светлой стороне, Харрис назвал даты прихода в наш мир темных колдунов и представителей светлой магии.

Даты рождения темных колдунов:

2,13, 15,18 и 24 числа любого месяца.

Даты рождения светлых магов:

5, 8, 12, 22 и 27 числа любого месяца.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, экстрасенс назвал дни, в которые рождаются черные вдовы.

-6° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
74.29
0.64 84.07
0.87
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