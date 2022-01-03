Стала известна причина смерти брата-близнеца Игоря Богданова

Умер второй из братьев-близнецов Богдановых Игорь. Ему было 72 года. Об этом сообщили французское издание Le Monde. Известно, что его брат Григорий «Гришка» Богданов скончался несколько дней назад — 28 декабря, до этого, 15 декабря, близнецы были госпитализированы с диагнозом COVID-19. Инфицированных сразу поместили в реанимацию госпиталя имени Жоржа Помпиду. Братья ушли из жизни с разницей в шесть дней. Источники, близкие к семье умерших, сообщили, что братья не были вакцинированы от коронавируса.

Братья-близнецы Григорий и Игорь Богдановы прославились благодаря роли телеведущих в передаче «2002: Одиссея будущего» в 1970-1980-х. Также на просторах интернета близнецы были известны, благодаря своим многочисленным пластическим операциям, изменившим их практически до неузнаваемости.

Отец братьев-близнецов Юрий Богданов — русский художник татарского происхождения. Во время Второй мировой войны он оказался на оккупированной территории и был отправлен на принудительные работы в Германию. Ему удалось перебраться в Испанию, а после окончания войны он обосновался во Франции. Григорий, как и Игорь, говорил на английском, французском и немецком языках, но совсем не владел русским.

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