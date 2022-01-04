Берегитесь порчи: Какие фото нельзя публиковать в соцсетях, чтобы не навлечь беду

Некоторые фотографии лучше не выставлять на всеобщее обозрение. В век соцсетей люди настолько привыкли показывать каждое свое действие в Instagram, что не задумываются, к каким последствиям это может привести, пишет Rsute.ru.

Неосторожная демонстрация документов, путевок, билетов и других ценных бумаг может стать настоящим праздником для мошенников и воров.

Если же вы случайно нашли чужой паспорт на улице и хотите опубликовать об этом пост, то не стоит демонстрировать его со всех сторон в соцсетях — преступники могут использовать эту информацию в корыстных целях.

Фото дорогой техники, а также номера машины, квартиры, телефона не стоит светить в соцсетях. Такими снимками можно делиться исключительно с кругом близких друзей.

И если снимки гаджетов могут испортить отношения с некоторыми людьми, которые воспримут их как хвастовство, то важные для вас цифры рискуют быть использованными при наведении порчи завистниками. С такими вещами шутить не стоит.

Выкладывать в сеть фото маленьких детей с еще неокрепшим биоэнергетическим полем также не стоит. Любое вмешательство со стороны может нанести малышам серьезный вред.

Многие несерьезно относятся к демонстрации фотографий с близкими, однако такой халатностью они ставят под удар не только себя, но и родных. При наведении порчи по фото она распространится на всех, кто на нем изображен.

То же самое касается и снимков с любимым человеком. Счастье любит тишину, а потому не стоит демонстрировать его кому попало. Неизвестно, кто может посмотреть ваши фотографии.

Но если очень хочется показать своим подписчикам красивые фото, то небольшая обработка, меняющая цвет глаз, или другие части лица станет надежным энергетическим барьером от сглаза.

Снимки авто и ключей к ним, денег и веселых вечеринок естественным образом вызывают зависть у недоброжелателей. Они могут навлечь на опубликовавшего их человека серьезные неприятности, потому лучше делиться подобными фото только с самыми близкими людьми.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как простое гадание поможет узнать о болезнях на будущий год.