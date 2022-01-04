«Меховые ноги, как у снежного человека»: Жену Петросяна высмеяли за модный наряд

Знаменитый юморист порадовал свою избранницу внезапным приглашением на новогоднее представление «Щелкунчик».

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова удивила своим новым образом. 32-летняя знаменитость посетила балет «Щелкунчик» вместе со своим мужем. Для выхода в свет она выбрала теплый костюм темно-зеленого цвета с юбкой длины «миди», а на ноги она надела туфли из искусственного меха.

«На этом снимке я абсолютно счастлива!» — поделилась Брухунова в подписи к посту на своей странице в Instagram.

Туфли бренда Age of Innocence приковали особое внимание ее подписчиков, не удержались они и от шуток.

«Какая прелестная сменка!»

«Меховые ноги, как у снежного человека»,

«Уютный костюм, сдержанный, но эти туфли…», —поделились мнением комментаторы.

Instagram @bruhunova

На мероприятии Татьяна Брухунова оказалась очень неожиданно. Билет ей в качестве приятного сюрприза преподнес любимый супруг. Петросян дал на соры избраннице всего 30 минут. Этим он удивил свою жену, но она не расстроилась, а моментально начала подбирать наряд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Татьяна Брухунова трогательно поздравила второго сына с днем рождения.