Молодая жена Петросяна трогательно поздравила второго сына с днем рождения

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 1 527

Юному Владу в этом году исполнилось целых пять лет, с чем театральный деятель и поздравила своего любимца.

Молодая жена Петросяна трогательно поздравила второго сына с днем рождения

Фото: Instagram @bruhunova

Молодая жена Евгения Петросяна — директор Театра эстрадных миниатюр Татьяна Брухунова поздравила своего второго сына с пятым днем рождения. Только маленький Влад оказался не родным, а крестным. При его рождении Брухунова стала участницей таинства ждя наследника своей лучшей подруги. Сейчас же она поделилась трогательным поздравлением своего любимца.

«С днем рождения моя радость! Мой крестник! Такой еще маленький, но уже серьезный. Люблю тебя сильно! Будь здоров. Это главное, а об остальном мы с твоими родителями позаботимся», — подписала жена юмориста.

Instagram @bruhunova

Мамой пятилетнего Влада является фотограф из родного города Татьяны Брухуновой — Тулы, рассказали 7Дней.ru.

Театральный деятель покорила сердце Евгения Петросяна когда тот еще состоял в браке с Еленой Степаненко. Союз знаменитостей распался в 2018 году, однако Брухунова не считает себя «разлучницей». По ее словам, брак юмористов уже давно «трещал по швам», поэтому развод был — только вопросом времени. В браке с 76-летним Петросяном молодая жена подарила ему сына — Вагана Петросяна. Его девять месяцев со дня рождения пара отметила поеданием скромного торта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Татьяна Брухунова обиделась на неуклюжий комплимент подписчицы.

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