Деньги, затмения и жаркое лето: экстрасенсы рассказали, каким будет 2022 год

2022 год ожидается очень насыщенным. Впереди новые 365 дней, но что они нам принесут? Гадать об этом не придется, ведь экстрасенсы подготовили свой прогноз на предстоящий год.

«В нумерологии 2022 год символизирует цифра 6 — сумма всех цифр года. Она символизирует гармонию, равновесие, стабильность, союз мужчины и женщины. Этот год благоприятен для создания семьи, совершения крупных покупок, например, для приобретения квартиры», — поделилась нумеролог Айгуль Хуснетдинова с журналистами.

Но, по ее словам, он будет проблемным для семей, где партнеры постоянно конкурируют друг с другом. В решении проблемы поможет только компромисс. В целом год будет стабильным. Возможно повышение по службе при соблюдении методичности в работе, но не стоит забывать о путешествиях и хобби.

Парапсихолог Арина Ласка отметила, что 2022 год — это отличная пора, чтобы пересмотреть мировоззрение. В феврале, по ее словам, начнется эпоха энергии четырехмерного пространства. Следует отказаться от обид, осуждений, зацикливаний на прошлом и претензиях к себе.

«В 2022 году рекомендую быть ближе к природе — дышать, погружаться, наслаждаться, купаться. Необходимо проявлять осознанность настоящего, потому что прошлого не существует, а будущее не прописано», — отметила она.

Экстрасенс Галина Янко считает, что пандемия продлится еще не менее двух лет, однако больших волн, которые были до этого, ожидать не стоит.

«Снова удивит погода: в следующем году зимой нас ждет аномальный холод, много осадков, а потом — жгучее лето», — дополнила специалист.

Астролог Лилия Любимова поведала, что в предстоящем году ожидается четыре затмения — два лунных, два солнечных. Юпитер будет проходить по знаку Рыб, а это значит, что многие люди будут гораздо мягче и лояльнее, чем раньше.

«В 2022 году рекомендую обратить внимание на свое здоровье людям, страдающим проблемами с давлением. Частые перепады атмосферного давления, а также холод и резкое потепление отразятся на их самочувствии», — рассказала экстрасенс Саона в беседе с «Вечерней Москвой»

Специалист посоветовал четко обдумать свои цели — пойти напролом, если игра стоит свеч. В этом году упорство, по ее словам, будет сулить удачу и успех.

Ранее 5-tv рассказал, какие испытания ждут знаки зодиака в 2022 году.