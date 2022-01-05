Опубликовано фото предполагаемого убийцы пятилетней девочки в Костроме

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 3 865

По версии следствия, над несчастной долго глумились перед смертью. Ее тело нашли в одном из костромских общежитий.

Опубликовано фото предполагаемого убийцы пятилетней девочки в Костроме

Фото: Depositphotos / Taborsky

В Костроме задержали предполагаемых убийц пятилетней девочки. По версии следствия, зверский поступок мог совершить 44-летний педофил Денис Г. и Вадим Б. — его подельник. Фото рецидивиста опубликовано в социальных сетях.

По официальным данным, Денис Г. уже был судим за сексуальные преступления в отношении малолетних, а также изготовление порнографии. Он вышел из колонии все год назад. Предположительно, 4 января мужчина при участии еще одного злоумышленника обманом привел малолетнего ребенка в арендованную комнату общежития на Волжской улице, изнасиловал, зарезал, а тело спрятал в спортивную сумку, планируя безнаказанно избавиться от улик.

Соцсети

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Ситуацию под личный контроль взял председатель СКР Александр Бастрыкин. Он отдал ряд поручений по происшествиям в регионах, а также затребовал от исполняющего обязанности главы управления СКР по Костромской области Сергея Болтышова оперативный доклад о ходе расследования трагедии.

Как сообщили в правоохранительных органах, оба задержанных в совершении преступления уже сознались. Следствие намерено ходатайствовать об избрании Денису Г. и его подельнику меры пресечения в виде заключения под стражу на время расследования.

Ранее 5-tv.ru раскрыл детали зверского убийства девочки в Костроме.

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