«Все-таки трещина»: попавшая в больницу с травмой Савельева едва сдерживала слезы

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Карина Бернтгольц
Карина Бернтгольц Карина Бернтгольц Журналист 5 020

Саша Савельева получила травму руки после катания на снегоходе

Фото, видео: Instagram @sasha_savelieva

Праздничный отдых с семьей обернулся для артистки месяцем в гипсе. Ей придется отказаться от игры на музыкальных инструментах и занятий спортом.

Саша Савельева опубликовала в разделе сторис на своей странице в Instagram видео из больничного коридора, чем не на шутку встревожив поклонников. Как оказалось, артистка неудачно прокатилась на снегоходе и получила серьезную травму. После такого развлечения ей понадобилась помощь медиков.

Сначала певица пыталась сохранять бодрость духа, выкладывая ироничные видео в свой профиль. Однако в конце концов Савельева не выдержала и поделилась страхами, едва сдерживая слезы. 

«Не знаю, если честно, стоило это выкладывать или нет, но мне так жутко обидно и тревожно», — призналась артистка.

Она также показала в сторис процесс наложения лангетки на руку. Как выяснилось, у Савельевой трещина в кости. 

"Ну что, друзья, спасибо вам большое за поддержку. Мне наложили лангетку и это все-таки трещина. До последнего я надеялась, что это просто ушиб, но, видимо, так должно было случиться", - сказала Саша.

Новогодние праздники Савельева проводила с мужем, актером Кириллом Сафоновым и сыном Леоном. Семья предпочитает активный отдых, о котором теперь придется забыть на долгий срок. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Савельева и Сафонов планируют завести еще одного ребенка. Несмотря на то, что беременность далась певице непросто, она все равно настроена подарить своему сыну братика или сестренку.

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