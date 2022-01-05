«Все-таки трещина»: попавшая в больницу с травмой Савельева едва сдерживала слезы

Праздничный отдых с семьей обернулся для артистки месяцем в гипсе. Ей придется отказаться от игры на музыкальных инструментах и занятий спортом.

Саша Савельева опубликовала в разделе сторис на своей странице в Instagram видео из больничного коридора, чем не на шутку встревожив поклонников. Как оказалось, артистка неудачно прокатилась на снегоходе и получила серьезную травму. После такого развлечения ей понадобилась помощь медиков.

Сначала певица пыталась сохранять бодрость духа, выкладывая ироничные видео в свой профиль. Однако в конце концов Савельева не выдержала и поделилась страхами, едва сдерживая слезы.

«Не знаю, если честно, стоило это выкладывать или нет, но мне так жутко обидно и тревожно», — призналась артистка.

Она также показала в сторис процесс наложения лангетки на руку. Как выяснилось, у Савельевой трещина в кости.

"Ну что, друзья, спасибо вам большое за поддержку. Мне наложили лангетку и это все-таки трещина. До последнего я надеялась, что это просто ушиб, но, видимо, так должно было случиться", - сказала Саша.

Новогодние праздники Савельева проводила с мужем, актером Кириллом Сафоновым и сыном Леоном. Семья предпочитает активный отдых, о котором теперь придется забыть на долгий срок.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Савельева и Сафонов планируют завести еще одного ребенка. Несмотря на то, что беременность далась певице непросто, она все равно настроена подарить своему сыну братика или сестренку.