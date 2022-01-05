Токаев о беспорядках в Алма-Ате: Бандиты насилуют женщин и избивают военных

|
Ксения Темникова
Ксения Темникова Журналист 1 068

Административные здания в столице Казахстана охвачены огнем, магазины разграблены, пострадали сотни гражданских лиц.

Токаев о беспорядках в Алма-Ате: Бандиты насилуют женщин и избивают военных

Фото: Reuters / Pavel Mikheyev

Бандитские группировки в Алма-Ате разгуливают по улицам, охваченным беспорядками, избивают военных и насилуют женщин. Об этом в ходе обращения к нации заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. 

«Толпы бандитствующих элементов избивают военнослужащих, издеваются над ними, голыми водят по улицам, подвергают насилию женщин, грабят магазины. Обстановка угрожает безопасности всех жителей Алма-Аты», — сказал глава государства.

Также казахстанский лидер указал, что опасности подвергаются жители и других населенных пунктов. Он пообещал принимать меры для обеспечения благополучия многонационального Казахстана. С сегодняшнего дня Токаев сменил Нурсултана Назарбаева на посту главы Совета безопасности республики.

Ранее 5-tv.ru писал, что на фоне протестов по всей территории Казахстана отключили интернет. 

+1° Атмосферное давление 739 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
74.29
0.64 84.07
0.87
Гороскоп на январь 2022 года для всех знаков зодиака

Последние новости

18:42
Экипаж «КАМАЗ-мастер» под руководством Николаева выиграл четвертый этап «Дакара»
18:37
Медведева раскрыла подробности отношений с Милохиным после «Ледникового периода»
18:28
Матч КХЛ в Нур-Султане решили не отменять даже на фоне беспорядков
18:17
Тихий убийца: Как в маленьком розовом пятнышке на коже распознать рак
18:06
Эксперт назвал беспорядки в Казахстане результатом провокации
17:56
Протестующие в Казахстане захватили аэропорт Алма-Аты

Сейчас читают

Чем пахнут болезни: какие запахи тела говорят, что нужно срочно к врачу
Названы даты рождения людей, чьи судьбы изменят планеты с 3 по 16 января
Под счастливым числом: названы даты рождения людей, которым повезет в 2022 году
Какие выплаты и кому планируются в России в 2022 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год