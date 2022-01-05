Токаев о беспорядках в Алма-Ате: Бандиты насилуют женщин и избивают военных
Административные здания в столице Казахстана охвачены огнем, магазины разграблены, пострадали сотни гражданских лиц.
Фото: Reuters / Pavel Mikheyev
Бандитские группировки в Алма-Ате разгуливают по улицам, охваченным беспорядками, избивают военных и насилуют женщин. Об этом в ходе обращения к нации заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
«Толпы бандитствующих элементов избивают военнослужащих, издеваются над ними, голыми водят по улицам, подвергают насилию женщин, грабят магазины. Обстановка угрожает безопасности всех жителей Алма-Аты», — сказал глава государства.
Также казахстанский лидер указал, что опасности подвергаются жители и других населенных пунктов. Он пообещал принимать меры для обеспечения благополучия многонационального Казахстана. С сегодняшнего дня Токаев сменил Нурсултана Назарбаева на посту главы Совета безопасности республики.
Ранее 5-tv.ru писал, что на фоне протестов по всей территории Казахстана отключили интернет.
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