Токаев о беспорядках в Алма-Ате: Бандиты насилуют женщин и избивают военных

Бандитские группировки в Алма-Ате разгуливают по улицам, охваченным беспорядками, избивают военных и насилуют женщин. Об этом в ходе обращения к нации заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Толпы бандитствующих элементов избивают военнослужащих, издеваются над ними, голыми водят по улицам, подвергают насилию женщин, грабят магазины. Обстановка угрожает безопасности всех жителей Алма-Аты», — сказал глава государства.

Также казахстанский лидер указал, что опасности подвергаются жители и других населенных пунктов. Он пообещал принимать меры для обеспечения благополучия многонационального Казахстана. С сегодняшнего дня Токаев сменил Нурсултана Назарбаева на посту главы Совета безопасности республики.

Ранее 5-tv.ru писал, что на фоне протестов по всей территории Казахстана отключили интернет.