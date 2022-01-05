«Искромсали живот»: фото Даны Борисовой в купальнике после операции ужаснуло фанатов

Телеведущая с мамой и дочерью улетела на отдых в Египет.

В прошедшем 2021 году телеведущей Дане Борисовой и ее маме пришлось побывать в больнице. Поводы, правда, были совершенно разные. Мама Даны — Екатерина Борисова — перенесла коронавирус в тяжелой форме. Какое-то время женщина даже провела в реанимации, поражение легких достигало 75%. Как хорошая дочь Дана Борисова старалась находиться рядом с мамой и регулярно навещала ее в крымской больнице. К счастью, женщина смогла победить болезнь. Позже сама Дана тоже заразилась коронавирусом, но перенесла его в более легкой форме.

А в самом начале декабря прошлого года телеведущая решилась на операцию — пластический хирург скорректировал звезде ягодицы и бедра, провел липосакцию живота, бедер и спины. Результатами работы врача 45-летняя знаменитость поделилась на своей страничке в Instsgram спустя всего пять дней и выразила благодарность доктору за свое преображение.

Сегодня, спустя почти месяц после операции, Дана Борисова с мамой и дочерью отправилась отдохнуть, насладиться морем и солнцем на одном из курортов Хургады. Звезда призналась подписчикам, что приятно удивлена погодой, а также тем, что ее дочь Полина покорила всех местных жителей.

Конечно, находясь на пляже, телеведущая не могла не продемонстрировать поклонникам результаты работы над фигурой. Знаменитость поспешила поделиться фотографиями в купальнике. На снимках Дана Борисова позирует в полный рост — на ней голубой купальник в клеточку и солнечные очки.

На одном из фото телеведущая кокетливо улыбается, уперев руку в бедро, на другом — позирует вполоборота в объятиях мамы.

Казалось бы, формы Борисовой стали близки к совершенству, но не все подписчики оценили преображение телеведущей — они раскритиковали изменения в фигуре звезды и даже сравнили ее с Анастасией Волочковой.

«Что с ногами у даны? Отекают?»

«Дана, что ты с собой наделала, ну очень не красиво»;

«Не, ну липосакция безобразно сделана»;

«Где результат? Могла и сама так похудеть»;

«Не знаю, что красивого от последней операции? Бугры ведь!»

«Волочкова намного лучше выглядит»;

«Искросмсали живот», - возмущались юзеры.

Instagram @danaborisova_official

Но нашлись и те, кто восхитился красотой телеведущей, поддержал и похвалил за смелость — ведь выложить фото без ретуши решится далеко не каждая знаменитость. Многие также пожелали Дане хорошего отдыха и рассказали, что конечный результат операции будет виден позже, через несколько месяцев.

«Какие все темные, кто пишет, что плохой результат, его еще нет, это отек, а не дряблости, еще пару месяцев вот тогда будет супер спорт дева. Делала, знаю»;

«Вот это понимаю… Красоточка… Все естественно… Все натурально… Умничка… Такая открытая Даночка… Позитивная»;

«Дана молодец…вот хотелось бы всех известных женщин посмотреть в купальнике без фотошопа. Дана, респект»;

«Неужели я вижу фото „живого“ человека без кучи ретуши и фильтров?! Браво, Дана!

«Красотка Даночка, всегда фото без фотошопа, выглядишь прекрасно, умничка!» - восхищались юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Прохор Шаляпин заинтересовался Даной Борисовой после пластики.