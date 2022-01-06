На частном самолете в Куршавель: как отдыхает разведенный Лепс с друзьями-бизнесменами

Новоиспеченный холостяк даст рождественский концерт на закрытой вечеринке фешенебельного курорта.

Григорий Лепс переживает недавний развод с размахом — на новогодние праздники артист улетел вместе с друзьями-бизнесменами в Куршавель.

Знаменитое среди состоятельных людей местечко в Альпах станет для артиста не только роскошной площадкой для отдыха, но и неплохой рождественской подработки. Вход на закрытую вечеринку с участием Лепса, которая пройдет на курорте 6 января, стоит две тысячи евро или же чуть более 168 тысяч рублей.

Старинное шале на ночь превратится в концертную площадку не только для исполнителя хита «Рюмка водки», но и для других российских звезд. Вести дорогое мероприятие будет актер Николай Фоменко.

Вероятно, артистов ожидает солидный гонорар, поскольку само пребывание в Куршавеле стоит немаленьких денег. Как сообщает KP.RU, сутки в местном отеле обходятся Лепсу в 60 тысяч рублей, а перелет, который скорее всего был совершен на частном самолете, стоит порядка 250 тысяч рублей.

Повышенное внимание к артисту привлекло известие о его разводе с танцовщицей Анной Шаплыковой. Вместе они прожили 20 лет. У артистов трое детей, однако о разделе опеки и имущества пара смогла договориться заранее.

Адвокаты экс-супруги Лепса сообщали, что инициатором расставания выступила именно она. Причиной тому стал неразрешимый кризис в отношениях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что манекенщик Дмитрий Савчук впервые прокомментировал слухи о романе с уже бывшей супругой Григория Лепса.